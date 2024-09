¿Qué es una base de datos NoSQL?

Aunque NoSQL puede almacenar los datos que se encuentran en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS), sólo los almacena de forma diferente en comparación con un RDBMS. La decisión de utilizar una base de datos relacional frente a una base de datos no relacional es en gran medida contextual y varía según el caso de uso.

En lugar de la típica estructura tabular de una base de datos relacional, las bases de datos NoSQL albergan datos dentro de una estructura de datos, como un documento JSON. Dado que este diseño de base de datos no relacional no requiere un esquema, ofrece una escalabilidad rápida para administrar conjuntos de datos grandes y normalmente no estructurados.

NoSQL también es un tipo de base de datos distribuida, lo que significa que la información se copia y almacena en varios servidores, que pueden ser remotos o locales. Esto garantiza la disponibilidad y fiabilidad de los datos. Si algunos de los datos se desconectan, el resto de la base de datos puede continuar ejecutándose.

Actualmente, las empresas necesitan gestionar grandes volúmenes de datos a altas velocidades con la capacidad de escalar rápidamente para ejecutar aplicaciones web modernas en casi todos los sectores. En esta era de crecimiento dentro de la nube, big data y aplicaciones móviles y web, las bases de datos NoSQL proporcionan esa velocidad y escalabilidad, convirtiéndose en una opción popular por su rendimiento y facilidad de uso.