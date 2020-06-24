Aunque hay muchos casos en los que las bases de datos NoSQL son el enfoque lógico adecuado para estructuras de datos particulares, a menudo es difícil superar la flexibilidad y la potencia del modelo relacional. Lo mejor de las bases de datos relacionales es que se pueden "cortar y trocear" de manera muy eficaz los mismos datos en diferentes formas para diferentes propósitos. Trucos como las vistas de base de datos le permiten crear múltiples asignaciones de los mismos datos, algo que suele ser útil cuando se implementa un conjunto de consultas relacionadas de un modelo de datos complejo.

Para profundizar en una comparación de NoSQL y SQL, consulte "SQL vs. NoSQL: ¿cuál es la diferencia?"

Como comentamos en un artículo anterior, si el "límite inferior" de un microservicio es un conjunto de entidades agrupadas en un agregado junto con el conjunto asociado de servicios que operan con esos datos, implementar las vistas para representar un conjunto de consultas relacionadas es a menudo más fácil y directo con SQL.

Lo vimos por primera vez en el ejemplo del cliente que condujo a nuestro ejemplo simple de cuenta/elemento de línea en el artículo anterior. En este caso, había un banco que se esforzaba mucho por hacer que un modelo simple como ese funcionara en una base de datos NoSQL orientada a documentos, solo para ser derrotado por el teorema CAP. Sin embargo, el equipo había elegido ese modelo de datos por razones equivocadas. Habían optado por utilizar la base de datos orientada a documentos para todos sus diversos microservicios por un deseo equivocado de coherencia arquitectónica.

En este caso, necesitaban todos los atributos del modo ACID, pero no necesitaban fragmentar (por ejemplo, particionar); su sistema actual había funcionado durante años con un nivel de rendimiento totalmente aceptable en un modelo relacional y no anticipaban un crecimiento enorme. Pero, aunque el núcleo del sistema necesitaba transacciones ACID y no necesitaba particiones, eso no era necesariamente cierto para todas las diferentes partes de su sistema. Hay algunas cosas en las que las bases de datos SQL son excelentes, y las transacciones ACID son una de ellas. En los sistemas de microservicios, agrupar esas transacciones ACID en torno al conjunto de datos más pequeño sobre el que operan suele ser el enfoque correcto.

Sin embargo, SQL no significa necesariamente bases de datos SQL tradicionales. Puede, y ciertamente hay un lugar para eso en muchas arquitecturas de microservicios, pero SQL también se implementa en al menos otros dos tipos de bases de datos que pueden ser opciones útiles para muchos equipos que implementan microservicios. El primero es el "SQL pequeño", que es el dominio de las bases de datos de código abierto como MySQL y Postgres. Para muchos equipos que implementan microservicios, estas bases de datos son una opción perfectamente razonable por muchas razones:

Los equipos que refactorizan aplicaciones existentes en microservicios suelen tener experiencia con SQL y marcos de mapeo objeto-relacional como Hibernate o Spring Persistence. Aprovechar ese conocimiento mientras se mantiene dentro de los límites de un enfoque de microservicio es ciertamente razonable. Estas bases de datos cuentan con un muy buen apoyo, tanto por parte de la comunidad de código abierto como de muchos proveedores que las apoyan. Es relativamente fácil encontrar documentación y tutoriales para ellos y encontrar desarrolladores expertos en ellos. Estas bases de datos son lo suficientemente pequeñas y ligeras como para contenerizarlas fácilmente e implementarlas y actualizarlas a través de los mismos mecanismos GitOps que utiliza para el código de su aplicación. Estas bases de datos son compatibles con las versiones SaaS de la mayoría o de todas las nubes públicas hiperescalares.

El principal inconveniente de utilizar estas bases de datos "SQL pequeñas" es que, a menudo, no admiten el mismo nivel de escalado (especialmente en lo que respecta a la fragmentación) que admiten las bases de datos empresariales. Sin embargo, esto ha sido abordado admirablemente por un nuevo conjunto de proveedores de bases de datos y proyectos de código abierto que combinan los mejores atributos de las bases de datos SQL pequeñas y la escalabilidad de las bases de datos NoSQL. A menudo llamadas bases de datos “NewSQL”, incluyen CockroachDB, Apache Trofidion y Clustrix.

Siempre que necesite todas las transacciones ACID, un motor SQL que sea totalmente compatible con el modelo relacional y también amplias capacidades de escalado y fragmentación, las bases de datos NewSQL pueden ser una buena opción para los equipos. Sin embargo, esa elección tiene un coste: estas bases de datos suelen ser más complejas de configurar y gestionar que las antiguas soluciones de "SQL pequeño". También es más difícil encontrar personas con conocimientos en estas bases de datos. Sin embargo, en cualquier caso, hay que considerarlas detenidamente a la hora de analizar sus opciones.