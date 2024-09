¿Qué es el teorema CAP?

Las bases de datos NoSQL son ideales para aplicaciones de redes distribuidas. A diferencia de sus homólogas SQL (relacionales), escalables verticalmente, las bases de datos NoSQL son escalables horizontalmente y distribuidas por diseño, pueden ampliarse rápidamente a través de una red en crecimiento formada por múltiples nodos interconectados.(Consulte "Bases de datos SQL vs. NoSQL: ¿Cuál es la diferencia?" para obtener más información.)

Hoy en día, las bases de datos NoSQL se clasifican en función de las dos características CAP que soportan:

Base de datos CP: Una base de datos CP ofrece coherencia y tolerancia a la partición a costa de la disponibilidad. Cuando se produce una partición entre dos nodos cualesquiera, el sistema tiene que apagar el nodo no coherente (es decir, hacerlo no disponible) hasta que se resuelva la partición.





Una base de datos CP ofrece coherencia y tolerancia a la partición a costa de la disponibilidad. Cuando se produce una partición entre dos nodos cualesquiera, el sistema tiene que apagar el nodo no coherente (es decir, hacerlo no disponible) hasta que se resuelva la partición. Base de datos AP: una base de datos AP ofrece disponibilidad y tolerancia a la partición a costa de coherencia. Cuando se produce una partición, todos los nodos siguen disponibles, pero los que se encuentran en el extremo equivocado de una partición pueden devolver una versión de datos más antigua que los demás.(Cuando se resuelve la partición, las bases de datos AP suelen resincronizar los nodos para reparar todas las incoherencias del sistema.)





una base de datos AP ofrece disponibilidad y tolerancia a la partición a costa de coherencia. Cuando se produce una partición, todos los nodos siguen disponibles, pero los que se encuentran en el extremo equivocado de una partición pueden devolver una versión de datos más antigua que los demás.(Cuando se resuelve la partición, las bases de datos AP suelen resincronizar los nodos para reparar todas las incoherencias del sistema.) Base de datos de CA: Una base de datos de CA ofrece coherencia y disponibilidad en todos los nodos. Sin embargo, no puede hacerlo si hay una partición entre dos nodos cualesquiera del sistema y, por tanto, no puede ofrecer tolerancia a fallos.

Las bases de datos CA se mencionan en último lugar por una razón: en un sistema distribuido, la partición es inevitable.Por lo tanto, aunque en teoría podemos hablar de una base de datos distribuida CA, a efectos prácticos no puede existir una base de datos distribuida CA.Esto no significa que no puedas tener una base de datos CA para tu aplicación distribuida si la necesitas.Muchas bases de datos relacionales, como PostgreSQL, ofrecen coherencia y disponibilidad y se pueden implementar en varios nodos mediante replicación.