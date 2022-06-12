Bases de datos SQL vs. NoSQL: ¿cuál es la diferencia?

Aunque SQL se valora para garantizar la validez de los datos, NoSQL es bueno cuando es más importante que la disponibilidad de big data sea rápida. También es una buena opción cuando una empresa necesita escalar debido a requisitos cambiantes. NoSQL es fácil de usar, flexible y ofrece un alto rendimiento.

NoSQL también es una buena opción cuando hay grandes cantidades de conjuntos de datos (o en constante cambio) o cuando se trabaja con modelos de datos flexibles o necesidades que no encajan en un modelo relacional. Cuando se trabaja con grandes cantidades de datos no estructurados, las bases de datos de documentos (por ejemplo, CouchDB, MongoDB y Amazon DocumentDB) son una buena opción. Para acceder rápidamente a un almacén de valores clave sin fuertes garantías de integridad, Redis puede ser la mejor opción. Cuando se necesita una búsqueda compleja o flexible en muchos datos, Elastic Search es una buena opción.

La escalabilidad es un beneficio significativo de las bases de datos NoSQL. A diferencia de SQL, sus requisitos integrados de fragmentación y alta disponibilidad permiten el escalado horizontal. Además, las bases de datos NoSQL como Cassandra, desarrollada por Facebook, manejan cantidades masivas de datos repartidos en muchos servidores, sin puntos únicos de fallo y proporcionando la máxima disponibilidad.

Otras grandes empresas que utilizan sistemas NoSQL porque dependen de grandes volúmenes de datos que no se adaptan a una base de datos relacional son Amazon, Google y Netflix. En general, cuanto más extenso sea el conjunto de datos, más probable es que NoSQL sea una mejor opción.