¿Qué es el teorema CAP?

¿Recuerda haber visto alguna vez un anuncio de un paisajista, pintor de casas u otro comerciante que empezara con el siguiente titular:"Barato, rápido y de buena calidad: seleccione dos"? El teorema CAP aplica un tipo similar de lógica a los sistemas distribuidos.

Un sistema distribuido es una red que almacena datos en varios nodos (máquinas virtuales o físicas) al mismo tiempo. Como todas las aplicaciones en la nube son sistemas distribuidos, es primordial comprender el teorema CAP a la hora de diseñar una aplicación en la nube para poder elegir un sistema de gestión de datos que ofrezca las características que más necesita su aplicación.

El teorema CAP también recibe el nombre de teorema de Brewer, porque fue expuesto por primera vez por el profesor Eric A. Brewer durante una charla que dio sobre informática distribuida en 2000. Dos años después, los profesores del MIT Seth Gilbert y Nancy Lynch publicaron una prueba de la "Conjetura de Brewer".