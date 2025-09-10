Un pódcast semanal que combina las últimas noticias sobre ciberseguridad y conversaciones en profundidad con profesionales del sector.
Todos los miércoles, nuestros resúmenes de noticias cuentan con un panel de expertos profesionales que analizan las noticias más importantes del momento, desde las últimas tendencias en malware y ataques hasta nuevas herramientas y técnicas prometedoras.
Y esté atento a los episodios bonus que publicamos una vez al mes, con entrevistas en profundidad a algunas de las voces más destacadas en ciberseguridad, que comparten historias reales de su trabajo.
La gestión de identidades de IA es la próxima frontera en ciberseguridad. Aprenda a proteger la IA agéntica, evitar la inyección de instrucciones y gestionar las identidades de las máquinas en la empresa.
Entrevista 5: El problema del acceso de los agentes de IA: ¿puede IAM gestionar la IA?
El IBM® X-Force Threat Intelligence Index de 2026 revela un aumento de la explotación de aplicaciones, el robo de credenciales mediante IA y el crecimiento de los riesgos de seguridad en la cadena de suministro.
Episodio 22: La explotación de aplicaciones expuestas públicamente están aumentando. ¿Por qué?