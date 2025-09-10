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Un pódcast semanal que combina las últimas noticias sobre ciberseguridad y conversaciones en profundidad con profesionales del sector.

Todos los miércoles, nuestros resúmenes de noticias cuentan con un panel de expertos profesionales que analizan las noticias más importantes del momento, desde las últimas tendencias en malware y ataques hasta nuevas herramientas y técnicas prometedoras.

Y esté atento a los episodios bonus que publicamos una vez al mes, con entrevistas en profundidad a algunas de las voces más destacadas en ciberseguridad, que comparten historias reales de su trabajo.

 
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Informe "Cost of a Data Breach" 2025 - Descárguelo hoy mismo

Informe “Cost of a Data Breach”

 

La IA entraña riesgos para la seguridad. ¿Está usted protegido?

 

 

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