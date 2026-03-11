¿Se perdió la conferencia sobre seguridad de la IA [un]prompted? La mayoría de nosotros también. Excepto nuestro Dustin "Evil Mog" Heywood, que se une a nosotros hoy para compartir lo más destacado del evento. Y hablando de [un]prompted, también comentamos uno de los anuncios más importantes del evento: el reloj del día cero. Esta coalición de expertos sostiene que tenemos que replantearnos radicalmente la gestión de vulnerabilidades ante la caída en picado de los valores de tiempo de explotación de nuevas vulnerabilidades. Entre sus demandas que podrían resultar bastante controvertidas: responsabilizar a los fabricantes de software por los fallos y construir una arquitectura más desechable. A continuación, hablamos de algunos comportamientos de agentes de IA notablemente desagradables, como la manipulación de recetas y la redacción de entradas de blog malintencionadas sobre usuarios humanos. Por último, completamos la semana con un debate sobre el agotamiento entre los profesionales de la ciberseguridad. Trabajamos, de media, 10 horas extra a la semana. Es agotador y muy, muy malo para la seguridad.

Todo eso y mucho más en Security Intelligence.

00:00 — Introducción

Introducción 1:26 — Informe sobre [un]prompted

Informe sobre [un]prompted 9:07 — El colapso de día cero

El colapso de día cero 21:26 — Agentes de IA acosando a humanos

Agentes de IA acosando a humanos 31:26 — Agotamiento en ciberseguridad

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.