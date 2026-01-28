OpenClaw y Moltbook son geniales. También son extremadamente peligrosos. Y nos dicen hasta dónde tiene que llegar la seguridad de los agentes de IA. En este episodio de Security Intelligence, Dave McGinnis, Seth Glasgow y Evelyn Anderson explican cómo los agentes de IA gestionados localmente se están convirtiendo en una nueva superficie de ataque y por qué los defensores pueden estar subestimando los riesgos. Desde bases de datos de agentes mal configuradas que filtran claves API hasta "habilidades" maliciosas que pueden secuestrar silenciosamente sistemas de confianza, exploramos lo que sucede cuando las potentes herramientas de IA se tratan como una aplicación más.
También profundizamos en un creciente problema de señales en la ciberseguridad:
En el camino, nuestro panel debate una pregunta más profunda: ¿Es la IA un regalo o una maldición para los profesionales de la seguridad?
Todo eso y mucho más en Security Intelligence
Segmentos:
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Proteja los modelos y agentes de IA. Detecte automáticamente la IA en la sombra. Unifique equipos para lograr una IA fiable.
Proteja los datos empresariales a lo largo de su ciclo de vida y simplifique los requisitos de cumplimiento
Explora la Guía de ciberseguridad de 2026, su fuente completa y curada de artículos explicativos, tutoriales prácticos, episodios de pódcasts y otros recursos sobre ciberseguridad.