OpenClaw y Moltbook son geniales. También son extremadamente peligrosos. Y nos dicen hasta dónde tiene que llegar la seguridad de los agentes de IA. En este episodio de Security Intelligence, Dave McGinnis, Seth Glasgow y Evelyn Anderson explican cómo los agentes de IA gestionados localmente se están convirtiendo en una nueva superficie de ataque y por qué los defensores pueden estar subestimando los riesgos. Desde bases de datos de agentes mal configuradas que filtran claves API hasta "habilidades" maliciosas que pueden secuestrar silenciosamente sistemas de confianza, exploramos lo que sucede cuando las potentes herramientas de IA se tratan como una aplicación más.

También profundizamos en un creciente problema de señales en la ciberseguridad:

Por qué la "baza" generada por la IA está abrumando a los programas de recompensas por errores.

Por qué el NIST puede dejar de enriquecer las vulnerabilidades en la National Vulnerability Database.

En el camino, nuestro panel debate una pregunta más profunda: ¿Es la IA un regalo o una maldición para los profesionales de la seguridad?

Todo eso y mucho más en Security Intelligence

Segmentos:

00:00 - Introducción

01:03 - OpenClaw y la superficie de ataque del agente de IA

16:49 - ¿La basura de IA acabará con las recompensas por errores?

26:49 - Grandes cambios en la NVD del NIST

35:27 - El problema del malware "vibe coded"

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.