Los agentes de IA están llegando a la empresa, pero ¿podemos realmente controlarlos?

En este episodio extra de Security Intelligence, Sridhar Muppidi, miembro y CTO de IBM® Security, nos ayuda a profundizar en el aumento de los riesgos de seguridad de la IA agéntica, desde los sistemas de IA generativa con acceso backend hasta los agentes autónomos que pueden programar reuniones, llamar a API y automatizar flujos de trabajo, a menudo con acceso altamente privilegiado.

Tradicionalmente, la gestión de identidades y accesos (IAM) se ha centrado en los seres humanos. Luego llegaron las cuentas de servicio y las credenciales de API. ¿Ahora? Nos enfrentamos a una explosión de identidades de máquinas, incluyendo una nueva clase de identidades de IA que combinan características humanas y de máquina. ¿Cómo gestionamos la identidad y el acceso para sistemas de software que se comportan como usuarios humanos?

Únase a nosotros para debatir sobre:

Qué hace que la gestión de identidades con IA sea diferente de la IAM tradicional

Por qué el abuso de cuentas válidas sigue siendo uno de los principales vectores de ataque y cómo la IA podría amplificarlo

Los riesgos de dar a los sistemas de IA generativa las llaves del reino

Cómo deben pensar las empresas sobre el control de accesos y el gobierno de la IA

Por qué aún no existe una norma clara para proteger la IA y las identidades no humanas

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.