Lea el Threat Intelligence Index 2026 | Descargue el informe

El problema del acceso de los agentes de IA: ¿puede IAM gestionar la IA?

Los agentes de IA están llegando a la empresa, pero ¿podemos realmente controlarlos?

En este episodio extra de Security Intelligence, Sridhar Muppidi, miembro y CTO de IBM® Security, nos ayuda a profundizar en el aumento de los riesgos de seguridad de la IA agéntica, desde los sistemas de IA generativa con acceso backend hasta los agentes autónomos que pueden programar reuniones, llamar a API y automatizar flujos de trabajo, a menudo con acceso altamente privilegiado.

Tradicionalmente, la gestión de identidades y accesos (IAM) se ha centrado en los seres humanos. Luego llegaron las cuentas de servicio y las credenciales de API. ¿Ahora? Nos enfrentamos a una explosión de identidades de máquinas, incluyendo una nueva clase de identidades de IA que combinan características humanas y de máquina.  ¿Cómo gestionamos la identidad y el acceso para sistemas de software que se comportan como usuarios humanos?

Únase a nosotros para debatir sobre:

  • Qué hace que la gestión de identidades con IA sea diferente de la IAM tradicional
  • Por qué el abuso de cuentas válidas sigue siendo uno de los principales vectores de ataque y cómo la IA podría amplificarlo
  • Los riesgos de dar a los sistemas de IA generativa las llaves del reino
  • Cómo deben pensar las empresas sobre el control de accesos y el gobierno de la IA
  • Por qué aún no existe una norma clara para proteger la IA y las identidades no humanas

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Vea todos los episodios
Suscríbase ahora en su plataforma favorita YouTube Spotify Apple Podcasts Casted

Explore más episodios

Pódcast Security Intelligence
La explotación de aplicaciones expuestas públicamente están aumentando. ¿Por qué?
Pódcast Security Intelligence
Estafas románticas: cómo funcionan, cómo ganan y qué podemos hacer al respecto
Pódcast Security Intelligence
OpenClaw y Claude Opus 4.6: ¿Hacia dónde se dirige la seguridad de los agentes de IA?
Pódcast Security Intelligence
Lo que los profesionales de la ciberseguridad deben saber sobre OpenClaw y Moltbook
Pódcast Security Intelligence
John Henry vs. el chatbot: ¿pueden los humanos superar a los estafadores basados en IA?
Pódcast Security Intelligence
El malware de IA más reciente frente a 40 años de cultura hacker
Pódcast Security Intelligence
La mayor parte de la formación en ciberseguridad no funciona. ¿Podemos cambiar eso?
Pódcast Security Intelligence
El juego del "mata-topos" en el ransomware, los agentes de IA como amenazas internas y cómo hackear un robot humanoide
Imágenes del pódcast Security Intelligence con fines promocionales
A new take on bug bounties, AI red teams and our New Year’s resolutions
Pódcast Security Intelligence
Why it costs so much to get hacked in America
Pódcast Security Intelligence
Resumen del año de ciberseguridad: ataques ClickFix, vulnerabilidades de vibecoding, agentes en la sombra y más

También le puede interesar

Pódcast semanal Mixture of Experts
Gemini 3 de Google: agentes de IA, razonamiento y modo de búsqueda
Portada del pódcast Transformers
IA y ciberresiliencia: lo que todo equipo directivo debe saber
Miniatura de Techsplainers
¿Qué es una vulneración de datos?
Miniatura de Techsplainers
Miniatura de Techsplainers
Miniatura de Techsplainers
Recursos relacionados Explore el Threat Intelligence Index 2026 La Guía de ciberseguridad de 2026 Informe “Cost of a Data Breach” de 2025
Dé el siguiente paso.

Conviértase en un experto en todo lo relacionado con ciberseguridad y tecnología con IBM

  1. Suscríbase al boletín de Think
  2. Explore la Guía de ciberseguridad de 2026
Síganos en su plataforma preferida