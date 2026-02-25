Lea el Threat Intelligence Index 2026 | Descargue el informe

La explotación de aplicaciones expuestas públicamente están aumentando. ¿Por qué?

Durante años, las credenciales robadas fueron las reinas: el vector de ataque elegido por los hackers. Hasta ahora. El IBM X-Force Threat Intelligence Index de 2026 revela un aumento en la explotación de aplicaciones de cara al público, superando a los ataques basados en la identidad como principal vector de acceso inicial. ¿Por qué los actores de amenazas están cambiando sus tácticas de forma tan drástica y qué significa esto para los defensores? 
 
En este episodio de Security Intelligence, los ponentes Claire Nuñez, Chris Caridi y Joe Xatruch analizan las principales conclusiones del último Threat Intelligence Index, además de:

  • Programas espía que se apoderan de las “almas” de los agentes de IA
  • Paquetes comprometidos que instalan agentes de IA como malware
  • Los fallos en la infraestructura de IA que parece que no podemos solucionar
  • Por qué la inteligencia de amenazas está tan aislada y qué podemos hacer al respecto

Todo eso y mucho más en Security Intelligence.

  • 00:00 - Introducción
  • 1:17 - Threat Intelligence Index 2026 
  • 16:22 - Robar las almas de los agentes de IA 
  • 28:03 - Defectos en la infraestructura de IA 
  • 36:36 - La inteligencia de amenazas hecha humana

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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IBM® X-Force 2026 Threat Intelligence Index

En este episodio de Security Intelligence, los ponentes Claire Nuñez, Chris Caridi y Joe Xatruch analizan los principales hallazgos del último Threat Intelligence Index.

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