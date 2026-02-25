Durante años, las credenciales robadas fueron las reinas: el vector de ataque elegido por los hackers. Hasta ahora. El IBM X-Force Threat Intelligence Index de 2026 revela un aumento en la explotación de aplicaciones de cara al público, superando a los ataques basados en la identidad como principal vector de acceso inicial. ¿Por qué los actores de amenazas están cambiando sus tácticas de forma tan drástica y qué significa esto para los defensores?



En este episodio de Security Intelligence, los ponentes Claire Nuñez, Chris Caridi y Joe Xatruch analizan las principales conclusiones del último Threat Intelligence Index, además de:

Programas espía que se apoderan de las “almas” de los agentes de IA

Paquetes comprometidos que instalan agentes de IA como malware

Los fallos en la infraestructura de IA que parece que no podemos solucionar

Por qué la inteligencia de amenazas está tan aislada y qué podemos hacer al respecto

Todo eso y mucho más en Security Intelligence.

00:00 - Introducción

1:17 - Threat Intelligence Index 2026

16:22 - Robar las almas de los agentes de IA

28:03 - Defectos en la infraestructura de IA

36:36 - La inteligencia de amenazas hecha humana

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.