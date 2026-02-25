Durante años, las credenciales robadas fueron las reinas: el vector de ataque elegido por los hackers. Hasta ahora. El IBM X-Force Threat Intelligence Index de 2026 revela un aumento en la explotación de aplicaciones de cara al público, superando a los ataques basados en la identidad como principal vector de acceso inicial. ¿Por qué los actores de amenazas están cambiando sus tácticas de forma tan drástica y qué significa esto para los defensores?
En este episodio de Security Intelligence, los ponentes Claire Nuñez, Chris Caridi y Joe Xatruch analizan las principales conclusiones del último Threat Intelligence Index, además de:
Todo eso y mucho más en Security Intelligence.
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
En este episodio de Security Intelligence, los ponentes Claire Nuñez, Chris Caridi y Joe Xatruch analizan los principales hallazgos del último Threat Intelligence Index.