Estafas románticas: cómo funcionan, cómo ganan y qué podemos hacer al respecto

Puede que el día de San Valentín haya terminado, pero el amor está en el aire. Es decir, el amor que siente un estafador por la cartera de su víctima.

En este episodio especial de Security Intelligence, el presentador Matt Kosinski se sienta con Claire Nunez, Suja Viswesan y Dave Bales para analizar cómo funcionan realmente las estafas románticas modernas: desde el mensaje "número equivocado" que inicia una conversación inocente, hasta los esquemas de estafa prolongada de "matanza de cerdos" que utilizan la emoción, la confianza y el tiempo para sacar dinero, a menudo a través del cebo de la criptoinversión. El panel explica por qué cualquiera puede caer en estas estafas, cómo las infracciones y los registros públicos pueden ayudar a los estafadores a crear perfiles de víctimas convincentes y cómo la IA está empeorando el problema.

Por último, el equipo pasa a la acción: cómo hablar con un ser querido que puede verse atrapado en una estafa, cómo eliminar el estigma para que la gente denuncie más rápido y qué pueden hacer las organizaciones cuando una estafa "personal" se convierte en un riesgo corporativo.

Puntos clave:

  • No responda a números desconocidos
  • Trate las “oportunidades de inversión” en línea como una bandera roja
  • Y recuerde: si esto le ha sucedido, no está solo.

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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