En este episodio de Security Intelligence, los panelistas Jake Paulson, Stephanie Carruthers y Matt Cerny profundizan en cómo las amenazas impulsadas por IA (phishing, deepfakes y desinformación) están remodelando el panorama de las ciberamenazas. También las organizaciones están adoptando herramientas de IA para ayudar a detectar estos ataques.

Pero incluso en la era de la IA, las personas son en última instancia nuestra primera y última línea de defensa. Y con demasiada frecuencia, no les damos lo que necesitan para tener éxito. ¿Cómo ayudamos a los seres humanos a adaptarse a la creciente velocidad, escala e impacto de las amenazas de la IA?

La respuesta, argumenta nuestro panel, no es más entrenamiento con casillas de verificación ni diapositivas más bonitas. Es un entrenamiento realista e inmersivo que desarrolle la memoria muscular, la confianza bajo estrés y las habilidades de toma de decisiones para los momentos en que las cosas no salen según lo planeado.

Hablamos de:

00:00 — Introducción

Introducción 01:48 — Phising con IA, deepfakes y tácticas modernas de ingeniería social

Phising con IA, deepfakes y tácticas modernas de ingeniería social 09:19 — Por qué los humanos siguen siendo la principal superficie de ataque y la defensa más fuerte

Por qué los humanos siguen siendo la principal superficie de ataque y la defensa más fuerte 17:03 — La diferencia entre ejercicios de simulación y entrenamiento de rango cibernético

La diferencia entre ejercicios de simulación y entrenamiento de rango cibernético 22:00 — Cómo las simulaciones inmersivas preparan a los equipos para la presión real de respuesta a incidentes

Cómo las simulaciones inmersivas preparan a los equipos para la presión real de respuesta a incidentes 42:00 — Por qué la preparación es más importante que la conciencia en la era de los ataques de IA

Porque cuando la IA acelera los ataques, el entrenamiento determina el resultado.

Todo eso y mucho más en Security Intelligence.

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.