En este episodio de Security Intelligence, los panelistas Jake Paulson, Stephanie Carruthers y Matt Cerny profundizan en cómo las amenazas impulsadas por IA (phishing, deepfakes y desinformación) están remodelando el panorama de las ciberamenazas. También las organizaciones están adoptando herramientas de IA para ayudar a detectar estos ataques.
Pero incluso en la era de la IA, las personas son en última instancia nuestra primera y última línea de defensa. Y con demasiada frecuencia, no les damos lo que necesitan para tener éxito. ¿Cómo ayudamos a los seres humanos a adaptarse a la creciente velocidad, escala e impacto de las amenazas de la IA?
La respuesta, argumenta nuestro panel, no es más entrenamiento con casillas de verificación ni diapositivas más bonitas. Es un entrenamiento realista e inmersivo que desarrolle la memoria muscular, la confianza bajo estrés y las habilidades de toma de decisiones para los momentos en que las cosas no salen según lo planeado.
Hablamos de:
Porque cuando la IA acelera los ataques, el entrenamiento determina el resultado.
Todo eso y mucho más en Security Intelligence.
Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
¿Qué diferencia el entrenamiento en rango cibernético de los ejercicios de simulación tradicionales? Escuche a los expertos de IBM, Jake Paulson, Stephanie Carruthers y Matt Cerny, explicar cómo las simulaciones de crisis inmersivas generan confianza, subsanan deficiencias en las suposiciones y transforman la preparación en materia de seguridad. Sintoniza el podcast de Security Intelligence para descubrir por qué las emociones son importantes en la formación en ciberseguridad.
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