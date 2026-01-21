La mayor parte de la formación en ciberseguridad no funciona. ¿Podemos cambiar eso?

En este episodio de Security Intelligence, los panelistas Jake Paulson, Stephanie Carruthers y Matt Cerny profundizan en cómo las amenazas impulsadas por IA (phishing, deepfakes y desinformación) están remodelando el panorama de las ciberamenazas. También las organizaciones están adoptando herramientas de IA para ayudar a detectar estos ataques.

Pero incluso en la era de la IA, las personas son en última instancia nuestra primera y última línea de defensa. Y con demasiada frecuencia, no les damos lo que necesitan para tener éxito. ¿Cómo ayudamos a los seres humanos a adaptarse a la creciente velocidad, escala e impacto de las amenazas de la IA?

La respuesta, argumenta nuestro panel, no es más entrenamiento con casillas de verificación ni diapositivas más bonitas. Es un entrenamiento realista e inmersivo que desarrolle la memoria muscular, la confianza bajo estrés y las habilidades de toma de decisiones para los momentos en que las cosas no salen según lo planeado.

Hablamos de:

  • 00:00 — Introducción
  • 01:48 — Phising con IA, deepfakes y tácticas modernas de ingeniería social
  • 09:19  Por qué los humanos siguen siendo la principal superficie de ataque y la defensa más fuerte
  • 17:03 La diferencia entre ejercicios de simulación y entrenamiento de rango cibernético
  • 22:00  Cómo las simulaciones inmersivas preparan a los equipos para la presión real de respuesta a incidentes
  • 42:00  Por qué la preparación es más importante que la conciencia en la era de los ataques de IA

Porque cuando la IA acelera los ataques, el entrenamiento determina el resultado.

Todo eso y mucho más en Security Intelligence.

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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Entrenamiento real en crisis cibernéticas: ¿está preparado?

¿Qué diferencia el entrenamiento en rango cibernético de los ejercicios de simulación tradicionales? Escuche a los expertos de IBM, Jake Paulson, Stephanie Carruthers y Matt Cerny, explicar cómo las simulaciones de crisis inmersivas generan confianza, subsanan deficiencias en las suposiciones y transforman la preparación en materia de seguridad. Sintoniza el podcast de Security Intelligence para descubrir por qué las emociones son importantes en la formación en ciberseguridad.

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