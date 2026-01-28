¿Cree que podría ser víctima de una estafa a través de un chatbot?

Tampoco lo sabía Stephanie Carruthers, la responsable de hackers de IBM, hasta que se enfrentó cara a cara con una de ellas.

En este episodio de Security Intelligence, le llevamos al interior de la John Henry Competition en DEF CON 2024, donde Carruthers compitió con un bot vishing con IA para ver quién era el mejor estafador.

Los resultados podrían sorprenderle.

A lo largo del camino, exploramos cómo la IA generativa está transformando la ingeniería social, por qué están aumentando los ataques de vishing y clonación de voz y qué significa todo esto para los defensores que han pasado años entrenando a personas para detectar correos electrónicos de phishing, pero no llamadas telefónicas que suenan exactamente como su jefe.

Todo eso y mucho más en Security Intelligence.

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.