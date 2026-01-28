OpenClaw y Claude Opus 4.6: ¿Hacia dónde se dirige la seguridad de los agentes de IA?

¿Se están precipitando las empresas con la IA y, de paso, poniendo en peligro la seguridad?

En este episodio de Security Intelligence, el presentador Matt Kosinski se une a Sridhar Muppidi, Nick Bradley y Jeff Crume para analizar un momento crucial en ciberseguridad.

El panel profundiza en el rápido auge de los agentes de IA y los crecientes riesgos de la IA en la sombra en la empresa, comparando plataformas de agentes de código abierto como OpenClaw con modelos propietarios como Claude Opus 4.6 y sus nuevos equipos de agentes. Exploramos cómo la adopción rápida de la IA, la implementación de agentes no seguros y la débil separación de funciones están creando nuevas superficies de ataque y por qué los ejecutivos pueden estar alimentando el problema sin querer.

La conversación también examina la reciente brecha en la cadena de suministro de Notepad++ como una señal de alerta sobre fallos más generalizados en el inventario de software y riesgos para los proveedores, y analiza el intento de DragonForce de reinventar el ransomware como un negocio de cártel escalable. 

Por el camino, seguimos volviendo a un tema clave: ¿hemos optimizado la velocidad a expensas de la seguridad?

  • 00:00 - Introducción
  • 01:18 - OpenClaw vs. Claude Opus 4.6
  • 15:05 - Avanzar rápido. ¿Pone en peligro la seguridad?
  • 27:29 - Vulneración de Notepad++
  • 38:55 - Cártel de ransomware DragonForce

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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