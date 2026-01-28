¿Se están precipitando las empresas con la IA y, de paso, poniendo en peligro la seguridad?

En este episodio de Security Intelligence, el presentador Matt Kosinski se une a Sridhar Muppidi, Nick Bradley y Jeff Crume para analizar un momento crucial en ciberseguridad.

El panel profundiza en el rápido auge de los agentes de IA y los crecientes riesgos de la IA en la sombra en la empresa, comparando plataformas de agentes de código abierto como OpenClaw con modelos propietarios como Claude Opus 4.6 y sus nuevos equipos de agentes. Exploramos cómo la adopción rápida de la IA, la implementación de agentes no seguros y la débil separación de funciones están creando nuevas superficies de ataque y por qué los ejecutivos pueden estar alimentando el problema sin querer.

La conversación también examina la reciente brecha en la cadena de suministro de Notepad++ como una señal de alerta sobre fallos más generalizados en el inventario de software y riesgos para los proveedores, y analiza el intento de DragonForce de reinventar el ransomware como un negocio de cártel escalable.

Por el camino, seguimos volviendo a un tema clave: ¿hemos optimizado la velocidad a expensas de la seguridad?

00:00 - Introducción

01:18 - OpenClaw vs. Claude Opus 4.6

15:05 - Avanzar rápido. ¿Pone en peligro la seguridad?



27:29 - Vulneración de Notepad++

38:55 - Cártel de ransomware DragonForce

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.