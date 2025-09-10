Vibe hacking, HexStrike IA y la última estafa de Scattered Lapsus$ Hunters

¿Hemos hecho que la ciberdelincuencia sea demasiado fácil? En el primer episodio de Security Intelligence, los panelistas Jeff Crume, Suja Viswesan y Nick Bradley se unen al presentador Matt Kosinski para hablar sobre la invención del vibe hacking y HexStrike AI, un marco de seguridad ofensivo que los actores de amenazas están aprovechando para dirigir sus propios ejércitos de agentes de IA.

También analizamos la nueva y poco convencional demanda de rescate de Scattered Lapsus$ Hunters y el auge de los RAT o troyanos de acceso remoto.

Además: juego de "¿Qué prefieres?"  
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