Un consumidor solo quería controlar su propio robot aspirador personal con un controlador de PlayStation. También acabó controlando las aspiradoras de miles de desconocidos.

Esta semana en Security Intelligence, cubrimos una de las historias más extrañas de seguridad IoT de los últimos tiempos: cómo un usuario creó accidentalmente un ejército de 6700 robots aspiradores, y qué significa eso para los profesionales de la ciberseguridad.



Luego pasamos a TOAD (Telephone-Oriented Attack Delivery o ataques a través del teléfono), un método de ingeniería social engañosamente de baja tecnología que se está convirtiendo silenciosamente en una de las herramientas favoritas de los atacantes. Hablamos de por qué funciona y qué pueden hacer realmente los defensores ante un ataque que se salta por completo la mayoría de sus defensas.

Y por último: los problemas de ciberseguridad de la sanidad. Esta temporada del exitoso drama médico The Pitt refleja un ataque de ransomware que debilita un hospital, que es quizás una de las cosas más realistas que han ocurrido en una serie conocida por su verosimilitud. Exploramos por qué el ransomware es tan frecuente en la sanidad, por qué los parches son raros y qué se necesitaría realmente para cambiar eso.

Segmentos

00:00 -- Introducción



0:58 -- El auge del ejército de robots aspiradores

10:02 -- Anthropic presenta Claude Code Security

24:39 -- Frustrar ataques de destilación

34:23 -- Por qué a los hackers les encantan los TOAD



44:14 -- Problemas de ciberseguridad en el sector sanitario

Las opiniones expresadas en este pódcast son exclusivas de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.