¿Qué es el riesgo operativo?

Publicado: 23 de mayo de 2024
Colaborador: Cole Stryker
El riesgo operativo es un resumen de las pérdidas resultantes de procesos internos, personas y sistemas inadecuados o fallidos o de sucesos externos.
Es uno de los principales tipos de riesgo a los que se enfrentan las empresas y organizaciones, junto con el riesgo estratégico, el riesgo de crédito y el riesgo de mercado. La gestión del riesgo operativo (ORM) implica identificar, evaluar y mitigar estos riesgos para disminuir la probabilidad y el impacto de las posibles pérdidas.
Estos son solo algunos ejemplos de riesgos operativos que pueden sorprender a una empresa si no está preparada para gestionar dichos riesgos:
Todas las empresas se enfrentan a muchos tipos de riesgos operativos, que abarcan desde los que están en gran medida bajo el control de la organización, como el riesgo de no cumplir con la normativa, hasta factores que están completamente fuera de la capacidad de la empresa de predecir, como un brote pandémico imprevisto.
A medida que las operaciones crecen en complejidad, por ejemplo, implicando muchos tipos de operaciones en muchos sistemas y países, la exposición de la organización al riesgo aumenta, lo que hace más probable que se produzca algún tipo de fallo operativo y afecte a la reputación o a los resultados de la organización.
Los tipos de riesgos implicados en diversas prácticas empresariales pueden clasificarse en términos generales. Estas son seis categorías comúnmente utilizadas en las que se pueden desglosar los diferentes tipos de riesgo.
Estos riesgos están relacionados con la eficiencia y eficacia de los procesos internos. Por ejemplo, errores o retrasos en el procesamiento de transacciones, procedimientos inadecuados para gestionar las reclamaciones de los clientes, averías en la cadena de suministro o fallos en los controles internos.
Para evitar riesgos en los procesos, las organizaciones pueden mejorar los flujos de trabajo al introducir la automatización impulsada por inteligencia artificial (IA) para reducir las posibilidades de ralentizaciones, interrupciones y escasez. La documentación de procesos también puede ayudar a la alta dirección a ver dónde se pueden realizar mejoras.
A veces llamado "riesgo tecnológico", se refiere a los riesgos derivados del uso de tecnología y sistemas dentro de una organización. Los eventos de riesgo pueden incluir errores, fallos del sistema, ciberataques u otros fallos de ciberseguridad, vulneraciones de datos o infraestructura de TI inadecuada.
Los sistemas pueden averiarse o verse comprometidos de innumerables maneras, y depende de los directores de tecnología (CTO), los directores de sistemas de información (CIO), los directores de datos (CDO) y los gestores de TI ayudar a garantizar que los sistemas sean seguros y funcionen. sin problemas.
El riesgo financiero abarca el riesgo de pérdida financiera derivada de la toma de decisiones financieras, como un flujo de caja insuficiente para satisfacer las necesidades operativas, malas inversiones o el riesgo de que los socios no cumplan con sus obligaciones financieras con la organización.
Se trata de un término general utilizado para describir cualquier riesgo empresarial que resulte de iniciativas estratégicas. Fusiones y adquisiciones, nuevas ofertas de productos y cambios de marca, todas estas decisiones comerciales implican algún elemento de riesgo.
Se trata de riesgos derivados de factores externos que escapan al control de la organización. Los ejemplos incluyen los desastres naturales que afectan a los activos físicos, la inestabilidad política y la quiebra de los servicios financieros o de las grandes instituciones financieras, los cambios regulatorios repentinos o las pandemias.
Los eventos que pueden desencadenar interrupciones en el negocio ocurren fuera de las cuatro paredes de la organización todo el tiempo y, aunque no siempre se pueden prevenir, depende de los gerentes de operaciones desarrollar formas de anticiparse a ellos, responder rápidamente y mantener la continuidad del negocio.
La evaluación del riesgo operativo es el proceso de identificar, analizar y evaluar los riesgos asociados con las operaciones diarias de una organización. El riesgo operativo no se puede evitar todo el tiempo. El objetivo de la evaluación del riesgo operativo es que las partes interesadas identifiquen los riesgos, evalúen el nivel de riesgo y encuentren formas de mitigarlos.
El primer paso es identificar los posibles riesgos dentro de los procesos operativos, sistemas y actividades de la organización.
Esto implica recopilar información y examinar cualquier elemento operativo y cualquier riesgo que puedan implicar que se impida el logro de los objetivos de la organización.
La lluvia de ideas, las entrevistas con los empleados y la revisión de la documentación se pueden utilizar para identificar los riesgos.
Una vez esbozada la estrategia, hay que desarrollar e implementar soluciones de IA. El CAIO supervisa este proceso para aprovechar las herramientas adecuadas y las metodologías de análisis de datos y ciencia de datos más avanzadas para el desarrollo de algoritmos de machine learning y modelos de IA al servicio de los casos de uso más eficaces.
Una vez identificados los riesgos, los gestores de operaciones pueden analizarlos para evaluar su probabilidad y su posible impacto en la organización.
Esto implica evaluar la frecuencia y gravedad de cada riesgo y determinar el nivel aceptable de exposición al riesgo.
Para evaluar los riesgos se pueden utilizar distintas técnicas de análisis, como matrices de riesgos, análisis de escenarios y análisis de datos históricos.
Tras analizar los riesgos, se evalúan para priorizarlos en función de su importancia para la organización.
Los riesgos suelen clasificarse según su gravedad y probabilidad, lo que permite a las organizaciones centrar sus recursos en abordar primero los riesgos más cruciales.
La evaluación del riesgo implica tener en cuenta factores como la tolerancia al riesgo de la organización, los requisitos normativos y los objetivos estratégicos. Las organizaciones cuantifican el riesgo con indicadores clave de riesgo (KRI).
Una vez evaluados y priorizados los riesgos, las organizaciones desarrollan e implementan estrategias de tratamiento de riesgos para gestionar y mitigar los riesgos de forma eficaz.
Las estrategias de tratamiento de riesgos pueden incluir la evasión de riesgos, la reducción de riesgos, la transferencia de riesgos o la aceptación de riesgos. Las organizaciones también pueden implementar controles y protecciones para minimizar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados.
La evaluación del riesgo operativo es un proceso continuo, y los riesgos deben monitorizarse y revisarse periódicamente mediante una auditoría interna para ayudar a garantizar que las estrategias de gestión de riesgos sigan siendo eficaces.
Esto implica realizar un seguimiento de los cambios en el entorno operativo de la organización, evaluar la eficacia de los controles implementados y actualizar las evaluaciones de riesgos según sea necesario.
La monitorización y revisión continuas permiten a las organizaciones adaptarse a la evolución de los riesgos y mantener un marco eficaz de gestión de riesgos a lo largo del tiempo.
Comprender las diferencias entre el apetito por el riesgo, la tolerancia al riesgo y el perfil de riesgo es crucial para una gestión eficaz del riesgo operativo.
El apetito por el riesgo es amplio y estratégico, y define el enfoque general de la asunción de riesgos. La tolerancia al riesgo es más específica y establece niveles de riesgo aceptables para áreas particulares. El perfil de riesgo proporciona una instantánea del panorama de riesgos actual.
Este es el nivel general de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar en la búsqueda de sus objetivos estratégicos. Refleja la actitud de la organización hacia la asunción de riesgos y su capacidad para soportar el riesgo de pérdidas sin poner en peligro su misión y objetivos fundamentales. Se alinea con los objetivos y la estrategia a largo plazo y puede expresarse de menor a mayor.
Este es el nivel específico de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar en un área particular o para un proyecto específico. Proporciona umbrales más detallados dentro del marco ORM más amplio establecido por el apetito por el riesgo. La tolerancia al riesgo suele expresarse en términos más definidos y medibles, como la pérdida máxima aceptable o la desviación del presupuesto.
Un perfil de riesgo es un resumen exhaustivo de los tipos y niveles de riesgo a los que se enfrenta actualmente una organización. Incluye una evaluación de la probabilidad y el impacto potencial de varios riesgos y cómo se gestionan.
El perfil de riesgos refleja la exposición actual al riesgo y la eficacia de la gestión de riesgos, proporcionando una imagen completa del panorama de riesgos. El perfil se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en el entorno de riesgo, los riesgos emergentes y la eficacia de los controles de riesgo.
Una vez identificados, evaluados y priorizados los riesgos, las organizaciones pueden trabajar para mitigarlos. Este proceso se divide en varias categorías. Una gestión eficaz del riesgo operativo implica elegir la respuesta óptima al riesgo en función de la gravedad, la inmediatez y muchos otros factores.
Los programas de gestión de riesgos operativos pueden mejorarse mediante el uso de software ORM, que está diseñado para ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar, mitigar y monitorizar los riesgos operativos en todas sus operaciones comerciales, todo en un solo entorno.
Los programas ORM proporcionan herramientas de autoevaluación para capturar y documentar diversos tipos de riesgo y permiten a los usuarios registrar los controles de riesgo. Más allá de la identificación, el software de gestión de riesgos ofrece la capacidad de evaluar los riesgos mediante el uso de diversas técnicas analíticas, como metodologías de puntuación de riesgos y matrices de riesgos.
Cuando se hayan identificado y evaluado los riesgos, los usuarios pueden utilizar las herramientas para mitigarlos y controlarlos y reducir su probabilidad e impacto. Cuando inevitablemente se producen pérdidas operativas, los procesos de gestión de riesgos pueden ayudar a los directivos a rastrear los incidentes y determinar las responsabilidades y las soluciones.
El software también puede ayudar con la gestión del cumplimiento al ofrecer herramientas para rastrear leyes, regulaciones y estándares, e identificar áreas en las que una empresa podría tener una brecha de cumplimiento. El software de gestión de riesgos también puede integrarse con la gestión de riesgos empresariales (ERM) y otros sistemas para compartir datos sobre riesgos y agilizar la colaboración entre equipos multifuncionales.
