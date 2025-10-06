¿Qué es el riesgo operativo?

Es uno de los principales tipos de riesgo a los que se enfrentan las empresas y organizaciones, junto con el riesgo estratégico, el riesgo de crédito y el riesgo de mercado. La gestión del riesgo operativo (ORM) implica identificar, evaluar y mitigar estos riesgos para disminuir la probabilidad y el impacto de las posibles pérdidas.

Estos son solo algunos ejemplos de riesgos operativos que pueden sorprender a una empresa si no está preparada para gestionar dichos riesgos:

Una pequeña empresa se enfrenta a una crisis de flujo de caja debido al retraso en los pagos de los principales clientes, lo que provoca dificultades para cubrir los gastos operativos y de nómina.

Una cadena de comida rápida se enfrenta a una crisis de relaciones públicas después de que un vídeo viral mostrara condiciones insalubres en uno de sus restaurantes, lo que provocó una caída de la confianza de los clientes y de las ventas.

Una empresa de software se enfrenta a una demanda por infracción de propiedad intelectual, lo que conlleva costes legales, daños potenciales y una interrupción del desarrollo del producto.

Todas las empresas se enfrentan a muchos tipos de riesgos operativos, que abarcan desde los que están en gran medida bajo el control de la organización, como el riesgo de no cumplir con la normativa, hasta factores que están completamente fuera de la capacidad de la empresa de predecir, como un brote pandémico imprevisto.

A medida que las operaciones crecen en complejidad, por ejemplo, implicando muchos tipos de operaciones en muchos sistemas y países, la exposición de la organización al riesgo aumenta, lo que hace más probable que se produzca algún tipo de fallo operativo y afecte a la reputación o a los resultados de la organización.