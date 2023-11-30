¿Qué es la mitigación de riesgos?

Prevención de riesgos

La estrategia de evitación del riesgo es un método para mitigar el riesgo mediante la adopción de medidas para evitar que se produzca. Este planteamiento puede obligar a la organización a comprometer otros recursos o estrategias. No realizar una inversión o lanzar una nueva línea de productos son ejemplos de este tipo de actividades, ya que evitan el riesgo de pérdidas.

Reducción de riesgos

Este método se aplicaría después de que una organización complete su análisis de mitigación de riesgos y decida tomar medidas para reducir o bien las posibilidades de que se produzca un riesgo, o bien su impacto. No elimina el riesgo, sino que lo acepta y se centra en contener las pérdidas y hacer lo posible para evitar que se extienda. Un ejemplo de ello en el sector sanitario es el seguro de enfermedad que cubre la atención preventiva.

Transferencia de riesgos

La transferencia del riesgo consiste en transferir el riesgo a un tercero, por ejemplo mediante la contratación de una póliza de seguros que cubra determinados riesgos, como daños a la propiedad o lesiones. Esto desplaza el riesgo de la organización a otra persona, a menudo, una aseguradora.

Aceptación del riesgo

Esta estrategia implica aceptar la posibilidad de una recompensa superior al riesgo. No tiene por qué ser permanente, pero durante un periodo determinado puede ser la mejor estrategia para dar prioridad a otros riesgos y amenazas. Es imposible eliminar todos los riesgos y se denomina riesgo residual o "sobrante".