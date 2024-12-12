Etiquetas
Una plataforma de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP) es un tipo de software integral de ciberseguridad que integra varias soluciones líderes de seguridad en la nube (por ejemplo, CIEM, CWPP, CSPM) en una única plataforma unificada.

Las CNAPP ayudan a garantizar la seguridad de las aplicaciones, la seguridad de la red y el cumplimiento normativo en entornos de nube y multinube. Permiten a las organizaciones defender los datos confidenciales frente a una serie de amenazas a la seguridad, como vulneraciones de datos, ataques de malware y otros problemas de seguridad, en nubes públicas, nubes privadas e infraestructura on-premises

Capacidades importantes de las CNAPP

Las CNAPP incorporan varias soluciones de seguridad en la nube, por lo que las funciones pueden variar entre las diferentes ofertas. Por lo general, incorporan varias capacidades de seguridad proactivas y reactivas, incluidas las siguientes:

  • Análisis de artefactos: comprueba automáticamente el código con bases de datos de vulnerabilidades conocidas para identificar de forma proactiva posibles problemas de seguridad antes de la implementación. 
  • Barreras de seguridad: establece protocolos de seguridad personalizados y estándar con herramientas para aplicar automáticamente medidas de seguridad predefinidas cuando sea necesario (o señalar áreas donde la seguridad es insuficiente). 
  • Herramientas de gestión de la configuración y el cumplimiento: identifican y previenen cualquier error de configuración o prácticas de seguridad no conformes a un alto nivel para ayudar a garantizar la seguridad de los datos y evitar sanciones normativas. 
  • Detección y priorización de riesgos: ayudan a sacar a la luz cualquier vulnerabilidad e identificar los problemas más urgentes.  

Las CNAPP ofrecen visibilidad en tiempo real en todos los entornos de nube para identificar y responder a los riesgos y vulnerabilidades de seguridad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Al ofrecer integraciones de API con proveedores de servicios en la nube como IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure, las soluciones de CNAPP se integran dentro del pipeline de CI/CD para proporcionar protecciones de carga de trabajo con y sin agente, lo que garantiza una seguridad integral desde la creación del código hasta el tiempo de ejecución.

Características y componentes de las CNAPP

Conceptualizadas originalmente por la empresa de investigación y consultoría Gartner, las plataformas de seguridad CNAPP integran diversas aplicaciones de seguridad nativas de la nube (que tradicionalmente se han implementado de forma individual) en una única plataforma.

En lugar del enfoque tradicional de seguridad aislada, una plataforma CNAPP combina y racionaliza múltiples herramientas de seguridad en la nube para ofrecer visibilidad integral, detección de amenazas y corrección a los equipos de seguridad que supervisan las plataformas en la nube. 

En función de de los requisitos de una organización, diferentes marcos CNAPP pueden ser más adecuados para diferentes casos de uso. Con algunas variaciones, la mayoría de las CNAPP ofrecen un conjunto mínimo de funciones de seguridad diseñadas para proteger las aplicaciones en la nube desde el desarrollo inicial del código hasta la implementación final. 

Diseñada para proteger los recursos de la nube y proporcionar seguridad de aplicaciones (AppSec), la mejor CNAPP funciona satisfaciendo las necesidades específicas de cada organización. Como mínimo, una CNAPP eficaz monitorizará y reducirá la superficie de ataque potencial de una organización, eliminará las posibles incertidumbres de seguridad y mejorará su posición de seguridad general. Como tal, la mejor CNAPP es la que mejor se adapta a los requisitos específicos de una organización.

Para satisfacer las diferentes necesidades de los distintos casos de uso, los proveedores pueden ofrecer distintos niveles de servicio; sin embargo, cabe esperar que una CNAPP adecuada proporcione la mayoría de estos componentes clave.

Gestión de la posición de seguridad en la nube (CSPM)

Una CSPM ofrece a las organizaciones la capacidad de monitorizar continuamente la infraestructura de la nube, la infraestructura como código (IaC) y otros recursos de la nube, implementando automáticamente controles de seguridad basados en políticas de seguridad predefinidas.

Las CSPM son útiles para detectar vulnerabilidades o configuraciones erróneas, lo que permite a las organizaciones evaluar fácilmente el estado de la seguridad de su nube y abordar cualquier amenaza o riesgo de cumplimiento que pueda existir.   

Plataforma de protección de cargas de trabajo en la nube (CWPP)

Las CWPP están diseñadas para proteger específicamente las cargas de trabajo en la nube, como contenedores, máquinas virtuales (VM), Kubernetes, bases de datos, API y funciones sin servidor (así como los datos y procesos asociados necesarios para realizar tareas dentro del entorno de nube).

Algunas CWPP adjuntan agentes virtuales a cada carga de trabajo, pero las CWPP modernas sin agente proporcionan una cobertura general. Ambos tipos de CWPP ofrecen protección en tiempo de ejecución para todas las cargas de trabajo implementadas en el entorno de la nube. 

Gestión de derechos de infraestructura en la nube (CIEM)

Las herramientas CIEM se utilizan para gestionar identidades en entornos de nube única y multinube, incluidos los derechos de acceso, los privilegios y los permisos. Al integrar la CIEM, las CNAPP obtienen una gestión de acceso crítica para aplicar el principio del mínimo privilegio, que limita a los usuarios y servicios a acceder solo a lo necesario para sus funciones.

Las herramientas de CIEM identifican y evitan cualquier permiso involuntario o excesivo y evitan cualquier amenaza o vulneración de datos asociada. Se consideran un componente crítico del programa general de gestión de identidades y accesos (IAM) de una organización y son muy valiosos para permitir un enfoque de seguridad más seguro y zero trust.

Detección y respuesta en la nube (CDR)

Los sistemas de CDR monitorizan de forma activa los entornos en la nube en busca de actividades sospechosas. Cuando se identifica dicha actividad, un CDR activará una respuesta automatizada ante incidentes para la corrección de amenazas en tiempo real.  

Seguridad de la red de servicios cloud (CSNS)

Las soluciones de CSNS están diseñadas para abordar las vulnerabilidades de la red e incluyen herramientas para fortalecer los firewalls de las aplicaciones, proteger las puertas de enlace web seguras y proporcionar protección contra los ataques DDoS (denegación de servicio distribuido)

Gestión de la posición de seguridad de Kubernetes (KSPM)

Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores para programar y automatizar aplicaciones contenerizadas. Las herramientas de KSPM están diseñadas para monitorizar, evaluar y proteger los entornos de Kubernetes, garantizando la protección de datos y el cumplimiento normativo mediante la validación de la configuración, las pruebas de penetración de clústeres y la evaluación comparativa.  

Gestión de la posición de seguridad de las aplicaciones (ASPM)

Centrada específicamente en proteger las aplicaciones antes de su implementación, la ASPM aplica información contextual esencial a las aplicaciones en fase de desarrollo con el fin de identificar y resolver cualquier vulnerabilidad potencial que pueda surgir una vez que se implemente la aplicación. 

Gestión de la posición de seguridad de datos (DSPM)

La DSPM monitoriza la forma en que se almacenan, transmiten y protegen los datos en un entorno de nube, lo que ayuda a las organizaciones a rastrear, gestionar y proteger sus datos confidenciales mediante la aplicación de barreras de seguridad y el cumplimiento de la normativa. 

Análisis de infraestructura como código (IaC)

Las herramientas de IaC ayudan a las organizaciones a definir su arquitectura en la nube mediante el uso de archivos de configuración en lugar de (o además de) código real. Las herramientas de IaC analizan los archivos de configuración en busca de vulnerabilidades y configuraciones erróneas, minimizando las exposiciones involuntarias de la red, los privilegios y las infracciones de cumplimiento. El análisis de IaC puede automatizarse o iniciarse manualmente.

Por qué son importantes las CNAPP

Con la proliferación de servicios cloud y la infraestructura como servicio (IaaS) surgen grandes retos de seguridad para las operaciones que buscan mantener la seguridad de datos y evitar costosas infracciones de cumplimiento normativo. Los servicios cloud proporcionan entornos de producción ideales para el desarrollo de software y el desarrollo de aplicaciones, ofreciendo un mejor tiempo de comercialización sin los altos costes asociados con el hardware físico o la cadena de suministro. 

Sin embargo, para las organizaciones que dependen de proveedores de servicios cloud (CSP), la seguridad se convierte en una responsabilidad compartida. Las CNAPP permiten a las organizaciones proteger sus recursos en la nube durante todo el ciclo de vida de la aplicación. Las CNAPP proporcionan características clave de ciberseguridad, como la gestión de endpoints y la protección de cargas de trabajo, todo ello reunido en una única interfaz. Este enfoque optimizado reduce los gastos generales asociados a la supervisión por parte de múltiples gestores de aspectos individuales de la posición general de seguridad en la nube. 

Principales retos de seguridad en la nube 

Los entornos de nube complejos presentan una amplia gama de retos de seguridad y un flujo continuo de componentes nuevos y dinámicos para validar, proteger, probar e implementar. Si bien la nube ofrece una flexibilidad y comodidad sin precedentes, también introduce una multitud de nuevos vectores de ataque y vulnerabilidades potenciales, lo que presenta varios retos para los equipos de seguridad. A continuación se enumeran algunos de los principales retos de seguridad que las CNAPP ayudan a abordar:

  • Operaciones de seguridad aisladas: históricamente, las organizaciones han adoptado un enfoque fragmentado de la seguridad en la nube, ensamblando partes de una CNAPP (como la gestión de la posición de seguridad de datos o la gestión de la posición de seguridad de Kubernetes) como herramientas independientes. Este enfoque torpe requiere más recursos, aumenta los gastos generales y da como resultado una implementación de seguridad general menos optimizada. Al integrar estas herramientas dispares en una sola plataforma, las CNAPP mejoran y normalizan las prácticas de seguridad en toda la infraestructura en la nube y el pipeline de desarrollo. Unificar estas características individuales en una herramienta centralizada requiere menos recursos y reduce la sobrecarga general.
  • Incertidumbres de seguridad: las CNAPP ayudan a las organizaciones a obtener una mejor visibilidad de toda su infraestructura en la nube. Ofrecen características de seguridad híbridas basadas en agentes y sin agentes para monitorizar de cerca las cargas de trabajo más críticas y proporcionan protecciones generales sólidas donde la disponibilidad de recursos impide la monitorización basada en agentes. 
  • Fatiga por alertas: si bien las herramientas de seguridad aisladas pueden identificar ciertos tipos de vulnerabilidades, a menudo son incapaces de contextualizar el grado en que esas vulnerabilidades pueden convertirse en amenazas graves. Sin una imagen completa, las herramientas de seguridad independientes tienen dificultades para priorizar suficientemente los posibles problemas, lo que se traduce en demasiadas alertas pero de baja prioridad. Cuando los gestores de seguridad deben identificar las alertas más pertinentes entre el “ruido”, la fatiga por alertas puede dar lugar a errores humanos. 
  • Fricción operativa: con demasiada frecuencia, los equipos de DevOps se encuentran bajo una enorme presión para desarrollar e implementar nuevos recursos y aplicaciones en la nube. En esta situación de urgencia, la colaboración entre los desarrolladores y los equipos de DevSecOps responsables de mantener la seguridad operativa suele ser una fuente de fricción, lo que reduce el tiempo de comercialización. Las CNAPP ayudan a los equipos de DevOps y DevSecOps a trabajar juntos para integrar automáticamente las buenas prácticas de seguridad en la nube más temprano en el pipeline de desarrollo. 

Beneficios de una CNAPP

Como solución de seguridad en la nube todo en uno, las CNAPP agrupan los beneficios asociados con las herramientas de CSPM, CWPP y CIEM en una única aplicación simplificada. Al integrar estrechamente estas plataformas que suelen funcionar de forma independiente, las CNAPP pueden optimizar las medidas de seguridad individuales y holísticas para prevenir, detectar y responder mejor a las amenazas y vulnerabilidades. 

Las CNAPP también apoyan un enfoque de “desplazamiento a la izquierda” de la ciberseguridad que promueve la integración de las pruebas de seguridad en una fase más temprana del proceso de desarrollo. Además, pueden ayudar a mejorar los flujos de trabajo entre los equipos de DevOps y los equipos de DevSecOps. 

Algunos de los beneficios clave de una CNAPP son los siguientes:

  • Ciberseguridad mejorada: integra la seguridad en el entorno de la nube, proporcionando a las organizaciones una mejor protección contra las ciberamenazas. A medida que los entornos de nube se vuelven cada vez más comunes y complejos, la seguridad nativa de la nube se vuelve más importante para proteger los sistemas híbridos y multinube en expansión. 
  • Gestión centralizada: permite a las organizaciones evaluar y gestionar toda su huella en la nube a la vez.
  • Visibilidad mejorada: proporciona un mejor conocimiento de los entornos en la nube, lo que reduce las incertidumbres y pone de relieve cualquier vulnerabilidad de seguridad o incumplimiento normativo. 
  • Detección avanzada de amenazas: señala posibles fallos, vulnerabilidades o errores de configuración en el pipeline de producción, desde el desarrollo hasta la implementación.
  • Automatización: automatiza varios tipos de análisis de seguridad y respuestas a amenazas, y aplica ampliamente los estándares de seguridad internos cuando corresponde. 
  • Seguridad con desplazamiento a la izquierda: promueve un enfoque de seguridad desplazado a la izquierda, añadiendo pruebas y controles de seguridad rigurosos lo antes posible en el pipeline de desarrollo. Por lo tanto, la mejor manera de reducir las vulnerabilidades dentro de un sistema en la nube es detectarlas y prevenirlas antes de que surjan. 
  • Seguridad optimizada: simplifica las operaciones para reducir la carga de trabajo de los equipos y reducir los gastos necesarios para gestionar soluciones de seguridad individuales.
