Conceptualizadas originalmente por la empresa de investigación y consultoría Gartner, las plataformas de seguridad CNAPP integran diversas aplicaciones de seguridad nativas de la nube (que tradicionalmente se han implementado de forma individual) en una única plataforma.

En lugar del enfoque tradicional de seguridad aislada, una plataforma CNAPP combina y racionaliza múltiples herramientas de seguridad en la nube para ofrecer visibilidad integral, detección de amenazas y corrección a los equipos de seguridad que supervisan las plataformas en la nube.

En función de de los requisitos de una organización, diferentes marcos CNAPP pueden ser más adecuados para diferentes casos de uso. Con algunas variaciones, la mayoría de las CNAPP ofrecen un conjunto mínimo de funciones de seguridad diseñadas para proteger las aplicaciones en la nube desde el desarrollo inicial del código hasta la implementación final.

Diseñada para proteger los recursos de la nube y proporcionar seguridad de aplicaciones (AppSec), la mejor CNAPP funciona satisfaciendo las necesidades específicas de cada organización. Como mínimo, una CNAPP eficaz monitorizará y reducirá la superficie de ataque potencial de una organización, eliminará las posibles incertidumbres de seguridad y mejorará su posición de seguridad general. Como tal, la mejor CNAPP es la que mejor se adapta a los requisitos específicos de una organización.



Para satisfacer las diferentes necesidades de los distintos casos de uso, los proveedores pueden ofrecer distintos niveles de servicio; sin embargo, cabe esperar que una CNAPP adecuada proporcione la mayoría de estos componentes clave.