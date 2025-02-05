¿Qué es el descubrimiento de API?

El descubrimiento de API crea un inventario de las interfaces de programación de aplicaciones (API) en uso, lo que hacen, quién tiene permisos de acceso y mucho más. También puede ayudar a descubrir cualquier API oculta u olvidada, lo que es importante para mitigar los riesgos de seguridad.

Las API son una parte vital del desarrollo de software moderno y proporcionan un intercambio bidireccional: permiten a los desarrolladores y a las aplicaciones solicitar datos, añadir servicios y aprovechar las capacidades de otras aplicaciones, a la vez que ofrecen a los propietarios de aplicaciones una forma de compartir, dar a conocer y comercializar sus productos. Esta funcionalidad esencial conlleva una mayor complejidad y vulnerabilidades.

La gestión de API es fundamental para proteger estas vulnerabilidades y garantizar que el ecosistema de API funcione según lo previsto. Es importante saber exactamente cuántas API hay, de qué tipo y cuál es su popularidad, por motivos de seguridad de las API, autenticación, eficiencia, protección de datos confidenciales y para mantener una visión general de cómo se utiliza una aplicación determinada. Pero, ¿cómo descubre el propietario de una aplicación toda esta información? Ahí es donde entra en juego el descubrimiento de API.