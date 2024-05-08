El impacto del reciente ciberataque a Change Healthcare no tiene precedentes, al igual que sus costes. Rick Pollack, presidente y CEO de la Asociación Estadounidense de Hospitales, afirmó: “El ciberataque a Change Healthcare es el incidente más significativo y trascendental de su tipo contra el sistema de salud de EE. UU. en la historia”.

En una reciente conferencia sobre resultados, UnitedHealth Group, la empresa matriz de Change Healthcare, especuló sobre los costes totales de la vulneración de datos. Al final, el recuento total podría alcanzar los 1000 millones de dólares estadounidenses o más.