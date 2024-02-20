¿Qué es el 5G?

Las redes 5G funcionan en las mismas frecuencias de radio que sus predecesoras, las redes 3G, 4G y 4G LTE, que anteriormente servían a la mayoría de los teléfonos móviles en todo el mundo. Sin embargo, las mejoras en la velocidad, la latencia y el ancho de banda brindan a las redes 5G tiempos de descarga y carga más cortos, una conectividad más sólida y una mejor confiabilidad, lo que las convierte en el sucesor natural de la tecnología 4G.

Al igual que la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y el machine learning (ML), 5G es una tecnología disruptiva con el potencial de transformar la forma en que los seres humanos interactúan con Internet, redes sociales e información en general. Más específicamente, el 5G tiene grandes implicaciones para la tecnología que impulsa los automóviles autónomos, los sistemas de juego y el streaming de vídeo a través de una conexión de red de alta velocidad.