Dado que muchas decisiones de inversión se ven influidas por criterios ESG, los inversores han adoptado un nuevo enfoque para la gestión de activos. Y aunque puedan parecer similares, existen algunas distinciones clave entre la inversión ESG y otras estrategias como la inversión socialmente responsable (ISR) y la inversión de impacto.

La inversión ESG tiene en cuenta varios factores ESG junto con las métricas financieras tradicionales. Sin embargo, hay un componente añadido de gestión de oportunidades y riesgos que tiene en cuenta las externalidades medioambientales en la valoración de una empresa. En última instancia, la rentabilidad financiera sigue siendo la mayor prioridad en lo que respecta a la inversión ESG.

La ISR, o inversión sostenible, se centra menos en la rentabilidad financiera y más en consideraciones éticas. Por ejemplo, un inversor puede evitar los fondos de inversión o un fondo cotizado (ETF) si una de las empresas opera en un sector que ha sido perjudicial para el medio ambiente.

La inversión de impacto podría considerarse la forma más filantrópica de inversión en la que los resultados positivos son la máxima prioridad. Esto significa que la inversión debe conducir a un bien social tangible. Eso podría significar invertir en un ETF o en una empresa que se dedique exclusivamente a las energías renovables o que esté en la senda de las operaciones cero neto.

A la luz de estas nuevas estrategias de inversión, han surgido múltiples fondos ESG que señalan la creciente importancia de la ESG en el mercado bursátil actual. Para las empresas, contar con una estrategia ESG integral ya no es un lujo, sino un requisito, lo que significa que las organizaciones deben conocer bien la divulgación de ESG.