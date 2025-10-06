Para entender mejor cómo funciona SDN, ayuda a definir los componentes básicos que crean el ecosistema de red. Los componentes utilizados para crear una red definida por software pueden estar o no ubicados en la misma área física. Entre ellas se incluyen:

· Aplicaciones: se encargan de transmitir información sobre la red o solicitudes de disponibilidad o asignación de recursos específicos.

· Controladores SDN: gestionan la comunicación con las aplicaciones para determinar el destino de los paquetes de datos. Los controladores son los equilibradores de carga dentro de SDN.

· Dispositivos de red: reciben instrucciones de los controladores sobre cómo enrutar los paquetes.

· Tecnologías de código abierto: protocolos de red programables, como OpenFlow, dirigen el tráfico entre los dispositivos de red en una red SDN. La Open Networking Foundation (ONF) ayudó a estandarizar el protocolo OpenFlow y otras tecnologías SDN de código abierto.

Al combinar estos componentes, las organizaciones obtienen una forma más sencilla y centralizada de gestionar las redes. SDN elimina las funciones de enrutamiento y reenvío de paquetes, conocidas como plano de control, del plano de datos o de la infraestructura subyacente. A continuación, SDN implementa controladores, considerados el cerebro de la red SDN, y los coloca a capas por encima del hardware de red en la nube o en las instalaciones. Esto permite a los equipos utilizar la gestión basada en políticas, un tipo de automatización, para gestionar directamente el control de la red.

Los controladores SDN indican a los conmutadores dónde enviar paquetes. En algunos casos, los conmutadores virtuales que se han integrado en el software o el hardware reemplazarán a los conmutadores físicos. Esto consolida sus funciones en un único conmutador inteligente que puede verificar los paquetes de datos y sus destinos de máquinas virtuales para garantizar que no haya problemas antes de mover los paquetes.