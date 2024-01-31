¿Qué es la topología de red?

La configuración de la red tiene un impacto directo en el rendimiento de la red. Afecta a factores como la latencia de la red, la eficiencia, la resiliencia, la seguridad, la escalabilidad, los costes de mantenimiento, etc. Aunque puede cambiar las topologías de red, es mucho más difícil una vez establecida la infraestructura física. Por lo tanto, elegir el diseño de red adecuado para sus necesidades de red actuales y futuras es fundamental.

Los diferentes tipos de topología proporcionan ventajas e inconvenientes específicos; entender estos atributos es la mejor manera de determinar la topología más adecuada para su red.

Por ejemplo, una red en malla es más cara de configurar que otros tipos, pero proporciona una mayor seguridad y resiliencia de la red. Para una organización que requiera seguridad y tiempo de actividad del más alto nivel, y que pueda permitirse los costes de configuración y mantenimiento asociados, este tipo podría ser una topología adecuada.

Una red de bus es generalmente más fácil y más barata de instalar, pero como toda la información fluye a lo largo de una conexión central, la privacidad y la seguridad son bajas, la resolución de problemas es más difícil y un problema con el enlace central puede hacer caer toda la red. Una organización que busque reducir gastos de red con este tipo de topología debe considerar si tales desventajas son tolerables.

Una red bien diseñada proporciona una serie de beneficios. Por un lado, ayuda a garantizar que los datos viajen de forma rápida y eficiente, y que los problemas de red se identifiquen y solucionen fácilmente. Una red bien diseñada también facilita a los administradores de red la asignación de recursos. También puede facilitar la aplicación de medidas de seguridad adicionales, como los firewalls, que bloquean el acceso a determinadas partes de la red según las políticas establecidas en una lista de control de acceso (ACL).