¿Qué es la topología de red?

Publicado: 15 de febrero de 2024
Colaboradora: Gita Jackson
La topología de red se refiere a la forma en que los nodos y las conexiones están dispuestos física y lógicamente en una red.
Las redes constan de una serie de enlaces y nodos. Los nodos incluyen dispositivos como enrutadores, conmutadores, repetidores y ordenadores. Una topología de red describe cómo se organizan estos componentes entre sí y cómo se mueven los datos por la red.
La topología de la red afecta a muchos aspectos de la funcionalidad de la red, incluidas las velocidades de transferencia de datos, la eficiencia de la red y la seguridad de la red. Hay varios tipos de topología diferentes, y ventajas y desventajas específicas que acompañan a cada tipo. Es importante tener en cuenta estos atributos a la hora de decidir qué topología es la más adecuada para una red.
Una red se compone de nodos (los puntos de conexión de una red) y los enlaces que los conectan. Por ejemplo, en una red de área local (LAN), cada ordenador es un nodo. Un enrutador es un dispositivo que actúa como nodo cuando conecta su ordenador a Internet. Un puente de red es un tipo de nodo que conecta dos segmentos de red entre sí y permite que los datos fluyan entre ellos. Un repetidor recoge la información, la limpia del ruido y, a continuación, retransmite la señal al siguiente nodo de la red.
Los enlaces son los medios de transmisión que se utilizan para enviar información entre los nodos de su red. El tipo de enlace más común es un cable, aunque el tipo de cable que se utiliza depende de la red que se esté creando. Por ejemplo, los cables coaxiales se utilizan habitualmente para redes LAN; los cables de par trenzado están muy extendidos para líneas telefónicas y en redes de telecomunicaciones; los cables de fibra óptica transportan pulsos de luz que comunican datos y suelen emplearse para Internet de alta velocidad y cables de comunicación submarinos.
Una topología de red describe dos aspectos diferentes de una red de comunicaciones: la topología física y la topología lógica. Una topología de red física describe la ubicación de cada componente en la red y cómo están conectados físicamente. Un mapa de topología de red puede ayudar a los administradores de red a visualizar cómo se conectan los dispositivos entre sí y cómo organizar mejor los enlaces y nodos.
La topología lógica describe cómo los dispositivos de red parecen estar conectados entre sí y cómo fluyen los datos a través de la red. Los datos no fluyen necesariamente de forma omnidireccional en todas las redes, y la topología lógica de la red puede ilustrar cómo deben transferirse los datos y el número de enlaces y nodos por los que viajan los datos antes de llegar a su destino.
Los administradores de red suelen utilizar diagramas de topología de red para comprender dónde colocar mejor los nodos y enlaces, pero no necesariamente empiezan desde cero. Existen varios tipos de topologías de red: topología punto a punto, topología en bus, topología en anillo, topología en estrella, topología en árbol, topología en malla y topología híbrida.
Una red punto a punto, o una topología de puntos, es la red más fácil de entender y el tipo más básico de topología de red. Son simplemente dos nodos que están conectados por un solo enlace. Los datos viajan de un lado a otro entre estos dos endpoints. Aunque este es el tipo de red más fácil de configurar, su simplicidad es su propio inconveniente. Una topología punto a punto no es aplicable para la mayoría de los casos de uso modernos.
En una red de autobuses, cada nodo está conectado a un único cable, como las paradas de autobús que se ramifican a partir de una ruta de autobús. Toda la transmisión de datos fluye a través de esa única conexión central. Como todo está conectado en línea recta desde un cable central, es una topología rentable y fácil de configurar y añadir nuevos nodos.
Sin embargo, un enlace central compartido tiene inconvenientes. En un sistema que tiene un enlace central con muchas dependencias, un fallo de ese enlace central hace que todas las dependencias fallen. Las redes de bus tampoco son tan seguras como otros tipos debido a este enlace central compartido. Además, cuantos más nodos comparten un cable central, más lenta es una red.
En una red en anillo, los nodos y enlaces se organizan en un anillo. Cada nodo tiene exactamente dos vecinos. En una red de este tipo, los repetidores se utilizan para garantizar que los datos puedan llegar a los nodos que están más alejados entre sí en el anillo. Los datos suelen fluir unidireccionalmente en una red en anillo.
La instalación y ampliación de este tipo de redes es barata, y los datos fluyen rápidamente dentro de la red. Pero el fallo de un solo nodo puede hacer caer toda la red. Las redes de doble anillo se utilizan para protegerse contra este tipo de fallos.
Una red de doble anillo presenta dos anillos concéntricos en lugar de uno, y los anillos envían datos en direcciones opuestas. El segundo anillo se utiliza cuando se produce un fallo en el primero y este tipo de red se utiliza a menudo para dar soporte a infraestructuras cruciales.
En una red en estrella, todos los nodos están conectados a un concentrador central. Los nodos se colocan alrededor de ese eje central en una forma que se asemeja aproximadamente a una estrella.
Este tipo de topología facilita la resolución de problemas con un nodo en particular. Si falla un solo nodo, el resto de la red no se ve afectada. Dicho esto, si el concentrador central se cae, toda la red se cae con él. En una red en estrella, el rendimiento de toda la red depende del concentrador central y de las conexiones a él.
Es útil pensar en una topología de árbol como una combinación de una red de bus y una red en estrella. En una topología de árbol, sigue habiendo un concentrador central que lo conecta todo, pero en lugar de nodos individuales que se ramifican desde ese nodo raíz central, se trata de otras redes en estrella. Esta topología permite que más dispositivos se conecten a un centro de datos central, lo que acelera el flujo de datos. Al igual que en una red en estrella, identificar problemas con nodos individuales es relativamente fácil.
Las topologías en árbol tienen los mismos inconvenientes que las redes en bus y en estrella, a saber, la vulnerabilidad a un único punto de fallo. Si esa conexión central se cae, todo se cae.
En una red de malla, cada dispositivo está conectado al menos a otro nodo de la red. En una red de malla completa, cada nodo está conectado a todos los demás nodos. En una red de malla parcial, sólo algunos de los nodos se conectan directamente entre sí, mientras que otros tienen que pasar por nodos adicionales para llegar al nodo objetivo.
Dado que los nodos pueden comunicarse directamente entre sí, en lugar de a través de un concentrador central, la comunicación en una red de malla suele ser muy rápida. Un gran ejemplo de red mallada es la propia Internet, donde cada ordenador es un nodo de una red proporcionada por distintos proveedores de servicios de Internet que también se conectan entre sí. Los proveedores de malla como NYC Mesh utilizan una red de malla para proporcionar Internet inalámbrico en una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos.
Dado que las redes en malla tienen múltiples rutas por las que puede viajar la información, son más resilientes que muchas otras topologías y pueden seguir funcionando si falla un nodo o una conexión. Las redes en malla también ofrecen mayor seguridad: si un nodo es atacado o comprometido, puede ser reemplazado.
Sin embargo, las redes de malla suelen ser costosas de configurar y requieren muchos cables para establecer las conexiones. La malla de varias rutas también puede complicar la instalación y generar costes de mantenimiento más altos que en otros tipos de topologías.
Una topología de red híbrida es cualquier tipo de red que utilice una combinación de topologías. Una red en árbol que combina una red en estrella y una red en bus es un tipo de topología híbrida.
Las redes híbridas ofrecen flexibilidad y ayudan a las organizaciones a diseñar una topología que satisfaga específicamente sus necesidades. Sin embargo, crear una arquitectura de red personalizada puede resultar complicado y requerir más cableado y dispositivos de red, lo que eleva los costes de mantenimiento.
La configuración de la red tiene un impacto directo en el rendimiento de la red. Afecta a factores como la latencia de la red, la eficiencia, la resiliencia, la seguridad, la escalabilidad, los costes de mantenimiento, etc. Aunque puede cambiar las topologías de red, es mucho más difícil una vez establecida la infraestructura física. Por lo tanto, elegir el diseño de red adecuado para sus necesidades de red actuales y futuras es fundamental.
Los diferentes tipos de topología proporcionan ventajas e inconvenientes específicos; entender estos atributos es la mejor manera de determinar la topología más adecuada para su red.
Por ejemplo, una red en malla es más cara de configurar que otros tipos, pero proporciona una mayor seguridad y resiliencia de la red. Para una organización que requiera seguridad y tiempo de actividad del más alto nivel, y que pueda permitirse los costes de configuración y mantenimiento asociados, este tipo podría ser una topología adecuada.
Una red de bus es generalmente más fácil y más barata de instalar, pero como toda la información fluye a lo largo de una conexión central, la privacidad y la seguridad son bajas, la resolución de problemas es más difícil y un problema con el enlace central puede hacer caer toda la red. Una organización que busque reducir gastos de red con este tipo de topología debe considerar si tales desventajas son tolerables.
Una red bien diseñada proporciona una serie de beneficios. Por un lado, ayuda a garantizar que los datos viajen de forma rápida y eficiente, y que los problemas de red se identifiquen y solucionen fácilmente. Una red bien diseñada también facilita a los administradores de red la asignación de recursos. También puede facilitar la aplicación de medidas de seguridad adicionales, como los firewalls, que bloquean el acceso a determinadas partes de la red según las políticas establecidas en una lista de control de acceso (ACL).
