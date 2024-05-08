¿Qué es la optimización de red?

La optimización de la red no es una única estrategia o plan, sino una serie continua de ajustes y modificaciones que se actualizan y perfeccionan continuamente a medida que la organización mejora su conocimiento de la red y de las necesidades de los usuarios. Es un proceso iterativo que debe mantenerse al día con la última tecnología disponible para garantizar que las organizaciones sigan el ritmo de la competencia. Para optimizar adecuadamente una red, una organización debe ser capaz de anticiparse a las necesidades futuras y a lo que se necesitará a medida que la organización se amplíe.

Existen numerosos enfoques para la optimización de la red. Algunos aspectos son más sencillos, como asegurarse de que su hardware y software estén actualizados. Otros enfoques son más técnicos, como optimizar la configuración de red de su organización o utilizar software de monitorización de red para obtener información procesable.

La optimización de red puede ofrecer numerosos beneficios, como una mayor seguridad de la red, una mejor experiencia del usuario final y una mayor productividad de los empleados, que afectan a todos los aspectos de una organización.