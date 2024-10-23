¿Qué es el kernel de Linux?

Los núcleos son programas informáticos que forman el núcleo de un sistema operativo (SO) y dan al usuario un control completo sobre los componentes de hardware y software que componen el sistema. Los núcleos ayudan a prevenir conflictos entre procesos importantes que son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema. El código del kernel se guarda en la memoria del ordenador y permite todas las interacciones entre el software y el hardware; por ejemplo, entrada/salida (E/S), uso de CPU y caché, controladores de dispositivos, sistemas de archivos y sockets de red.

El kernel de Linux fue desarrollado en 1991 por Linus Torvalds como una alternativa libre a Unix, uno de los primeros sistemas operativos que permitía a los usuarios interactuar directamente con los ordenadores. En los años transcurridos desde entonces, el kernel de Linux y las posteriores versiones y lanzamientos del kernel se han vuelto algo crítico para las distribuciones de Linux. Hoy en día, son utilizados por algunas de las mayores empresas de tecnología, software e informática del mundo.