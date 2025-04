¿Qué es el alojamiento de servidores?

En el alojamiento compartido, la forma más básica y rentable de alojamiento de servidores, los recursos de un servidor físico se virtualizan y se ponen a disposición de varios inquilinos (usuarios o cuentas de empresa) en proporciones iguales. El alojamiento compartido es ideal para sitios y aplicaciones web básicos y personales con poco tráfico, pocos requisitos técnicos y requisitos de rendimiento o seguridad limitados.

Pero, como a todos los arrendatarios se les asigna una cantidad finita de la capacidad de un servidor individual, los proveedores no permiten que los sitios web escalen más allá de un cierto límite. Y el alojamiento compartido es el modelo de alojamiento de servidores más susceptible a los "vecinos ruidosos": inquilinos cuyas aplicaciones consumen inesperadamente más recursos de los que les corresponden, causando problemas de rendimiento a otros inquilinos. Para obtener más información sobre el alojamiento compartido, consulte “What is Cloud Hosting?” y “Web Hosting: An Introduction”.