Cuando un humano participa en la aprobación o anulación de los outputs de la IA, la responsabilidad no recae únicamente en el modelo o sus desarrolladores.

Algunas decisiones requieren un razonamiento ético que puede exceder las capacidades de un modelo. Por ejemplo, las recomendaciones de una plataforma algorítmica de contratación podrían perjudicar a determinados grupos históricamente marginados. Aunque los modelos de ML han avanzado mucho en los últimos años en su capacidad para incorporar matices en su razonamiento, a veces la supervisión humana sigue siendo el enfoque más adecuado. El sistema HITL permite a los seres humanos, que comprenden mejor las normas, el contexto cultural y las zonas grises éticas, detener o anular los outputs automatizados en caso de dilemas complejos.

Un enfoque que incluya la intervención humana puede proporcionar un registro de los motivos por los que se ha revocado una decisión, con un historial de auditoría que favorece la transparencia y las revisiones externas. Esta documentación permite una defensa jurídica más sólida, auditorías de cumplimiento y revisiones internas de rendición de cuentas.

Algunas normativas sobre IA exigen ciertos niveles de HITL. Por ejemplo, el artículo 14 de la Ley de IA de la UE establece que "los sistemas de IA de alto riesgo se diseñarán y desarrollarán de tal manera, incluyendo herramientas adecuadas de interfaz hombre-máquina, que puedan ser supervisados eficazmente por personas físicas durante el período en que estén en uso".

Según la normativa, esta supervisión debe prevenir o minimizar los riesgos para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales mediante métodos que incluyen el funcionamiento manual, la intervención, la anulación y la monitorización en tiempo real. Las personas encargadas de llevarla a cabo deben ser "competentes", comprender las capacidades y limitaciones del sistema, estar capacitadas para utilizarlo de manera adecuada y tener autoridad para intervenir cuando sea necesario. El objetivo de esta supervisión es fomentar la prevención de daños y el funcionamiento adecuado.