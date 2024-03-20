¿Qué es la eficiencia operativa?

Las organizaciones suelen utilizar una métrica denominada "ratio de eficiencia operativa" para medir dicha eficiencia. Normalmente calculan el ratio sumando los gastos de explotación de la empresa y el coste de los bienes vendidos (COGS), y dividiendo después esa suma por las ventas netas de la empresa.

Las empresas también pueden optar por evaluar la eficiencia a través de otras métricas, como los ratios centrados en la rotación de cuentas por pagar, la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de inventarios.

Las empresas pueden calibrar lo bien que lo están haciendo con respecto a la eficiencia operativa haciendo un seguimiento de sus ratios a lo largo del tiempo y comparándolos con los puntos de referencia del sector. Un ratio más bajo o en descenso indica que una empresa está mejorando sus resultados de eficiencia operativa.