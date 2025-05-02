¿Qué es Hugging Face?

Antes de Hugging Face, los modelos más potentes a menudo eran difíciles de usar porque requerían experiencia especializada y recursos informáticos masivos. El hecho de que las herramientas fueran de código abierto facilitó su uso, ya que incluían todo el código y la documentación necesarios. Esto permitió a investigadores, estudiantes y startups experimentar y construir, lo que aceleró enormemente la innovación a nivel mundial. Después de Hugging Face, los desarrolladores pudieron Compartir fácilmente conocimientos y obtener beneficio de los esfuerzos de los demás, lo que les permitió crear mejores modelos juntos.

Este énfasis en código abierto también alentó a las empresas más grandes a compartir su trabajo, lo que permitió que todo el ecosistema se beneficiara. Microsoft ha integrado los modelos Hugging Face en sus servicios de Azure, proporcionando a los clientes empresariales acceso directo a herramientas de IA de última generación. Del mismo modo, NVIDIA ha colaborado con Hugging Face para optimizar el entrenamiento y la inferencia de modelos para GPU, ayudando a escalar los flujos de trabajo de deep learning a conjuntos de datos masivos.