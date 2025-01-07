IA de código abierto en 2025: más pequeña, más inteligente y más colaborativa

En los últimos años, los modelos de IA han sido el centro de atención. Pero en 2025, los expertos afirman que el debate se centrará más en los sistemas de IA de código abierto.

"Lo que veremos es un cambio hacia los sistemas de IA, y no solo hacia los modelos", afirma Anastasia Stasenko, cofundadora de pleias, una startup francesa que ha lanzado recientemente Common Corpus, el mayor conjunto de datos multilingüe abierto para el entrenamiento de LLM, así como modelos entrenados exclusivamente en datos abiertos.

"Lo que los proveedores generarán valor son realmente los sistemas que se basan en diferentes tipos de modelos de código abierto", dice. “Esto será impulsado por las integraciones, por más verticales. “No es sólo un modelo, es un sistema”. Stasenko señala los elementos más allá de los modelos que alimentan un sistema mayor, como los clasificadores y los analizadores sintácticos. "No se trata solo de los modelos".