IA de código abierto en 2025: más pequeña, más inteligente y más colaborativa

¿Se pregunta qué puede esperar de la IA de código abierto en 2025? A continuación, se presentan algunos avances que podrían producirse el año que viene.
En los últimos años, los modelos de IA han sido el centro de atención. Pero en 2025, los expertos afirman que el debate se centrará más en los sistemas de IA de código abierto.
"Lo que veremos es un cambio hacia los sistemas de IA, y no solo hacia los modelos", afirma Anastasia Stasenko, cofundadora de pleias, una startup francesa que ha lanzado recientemente Common Corpus, el mayor conjunto de datos multilingüe abierto para el entrenamiento de LLM, así como modelos entrenados exclusivamente en datos abiertos.
"Lo que los proveedores generarán valor son realmente los sistemas que se basan en diferentes tipos de modelos de código abierto", dice. “Esto será impulsado por las integraciones, por más verticales. “No es sólo un modelo, es un sistema”. Stasenko señala los elementos más allá de los modelos que alimentan un sistema mayor, como los clasificadores y los analizadores sintácticos. "No se trata solo de los modelos".
Boletín del sector
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Otro tema importante de debate en 2024 fue el ROI para las empresas que invierten en IA. Este año, la investigación sugiere que veremos una correlación más directa entre el ROI y la IA de código abierto.
En un estudio de IBM de más de 2400 tomadores de decisiones de TI, el 51 % de las empresas que utilizan herramientas de código abierto vieron un ROI positivo, en comparación con solo el 41 % de las que no lo hacían.
"El software de código abierto le permite aprovechar la IA de una forma rentable para su negocio y le da la velocidad que busca", afirma JJ Asghar, promotor de desarrolladores en IBM Research.
La Linux Foundation, conocida por apoyar grandes proyectos como Kubernetes, Open Source Security Foundation (OpenSSF) y PyTorch, también destacó los beneficios del código abierto en cuanto a la transparencia y la eficiencia de costes en un informe reciente.
"Las empresas se benefician del acceso gratuito a potentes marcos que eliminan los altos costes iniciales y permiten una fácil personalización, lo que permite a las organizaciones de todos los tamaños innovar y escalar", explica Ibrahim Haddad, vicepresidente de programas estratégicos de la Fundación Linux.
Con la aprobación de la Ley de IA de la UE en 2024, podemos esperar que la IA ética siga siendo un tema de discusión y debate.
Haddad cree que el gobierno de la IA y la regulación jugarán un papel crucial en la configuración del desarrollo de IA de código abierto. “La Ley de IA de la UE impulsará prácticas éticas de IA, fomentando la transparencia, la equidad y la responsabilidad en los proyectos de código abierto”, afirma Haddad. "Esperamos que esto impulse una mayor colaboración en la detección de sesgos y las herramientas de auditoría ética".
Stasenko dice que ve “aumentar la aceptabilidad social y la transparencia de la IA” como una “oportunidad de negocio en sí misma”. Ella pone el ejemplo de los casos de uso delicados y de alto valor en sectores como la sanidad y los servicios financieros, y añade que la transparencia será la piedra angular de una buena gestión de riesgos.
"Las empresas necesitan una forma segura y privada de realizar inferencias con IA", afirma Asghar. "Los principales actores del sector que no son de código abierto afirman que no recopilan nuestros datos, pero las empresas no pueden fiarse de ello". Asghar añade que modelos abiertos como IBM Granite 3.1 pueden ayudar a las empresas a aprovechar la IA de forma segura y privada. "Esto es increíblemente potente", afirma.
Muchas empresas han introducido con éxito modelos de lenguaje pequeños en los últimos dos años. Y esos modelos son cada vez más inteligentes. Tomemos, por ejemplo, los modelos Llama de Meta: la compañía lanzó recientemente Llama 3.3 70B, un modelo de solo texto que ofrece un rendimiento similar al modelo 3.1 405B lanzado solo cinco meses antes.
“Esto también es cierto generacionalmente”, afirma Sy Choudhury, director de Alianzas de IA en Meta. “Esperamos que estos niveles de avances continúen, lo que proporcionará un beneficio a todos al reducir costes y el consumo de energía del sistema al ofrecer casos de uso basados en IA generativa tanto a consumidores como a empresas”.
Matt White, director ejecutivo de la Fundación PyTorch, está de acuerdo. "Creo que la tendencia más generalizada en la IA de código abierto para 2025 será mejorar el rendimiento de los modelos más pequeños y llevar los modelos de IA al límite", afirma, y añade que los modelos más pequeños también pueden ayudar a garantizar una menor dependencia de los sistemas externos.
"Hay muchos problemas complejos en el campo del deep learning", afirma White. "Con suerte, habrá innovaciones que reduzcan el tamaño de los modelos manteniendo el rendimiento, haciendo que los modelos sean más receptivos y manteniendo actualizados los conocimientos de un modelo, sin depender de sistemas externos".
Stasenko destaca que si 2024 fue el año del auge de los modelos más pequeños, 2025 será el año en que se apoyen en las capacidades de todos los modelos, centrándose en la eficiencia energética. “Esta es la única manera”, dice ella.
Los modelos multimodales, o modelos capaces de procesar múltiples y diferentes tipos de medios, como texto, videos, imágenes y audio, también mejorarán y serán más omnipresentes en 2025, dicen los expertos. Y eso incluye las versiones de código abierto.
"El auge de la funcionalidad multimodal continuará el próximo año", afirma Choudhury de Meta. "Hoy en día, la mayoría de los modelos que mezclan texto, imagen y voz son una amalgama de múltiples modelos de IA, pero esto está a punto de cambiar". Choudhury predice que las arquitecturas futuras serán multimodales de forma nativa en dos o más dimensiones, lo que dará lugar a nuevos casos de uso "alucinantes". "Imagina que puedes hacerle una pregunta a un modelo sobre una imagen utilizando solo tu voz y que este te responda de manera fluida mediante voz, texto o una imagen. ¿O qué tal si te respondiera con las tres cosas al mismo tiempo?".
¿Impulsará la IA de código abierto más innovación en 2025? Haddad, de la Fundación Linux, así lo cree. Y a medida que los modelos de IA se vuelvan más complejos, cree que las organizaciones desbloquearán la innovación a través de la colaboración con colaboradores externos.
"Con el código abierto, desarrolladores de todo el mundo pueden compartir su experiencia, lo que conduce a un progreso rápido y mejoras continuas en los marcos de IA generativa", afirma. "Por ejemplo, en Linux Foundation AI & Data, hay más de 100 000 desarrolladores que contribuyen a nuestros 68 proyectos alojados, procedentes de más de 3000 organizaciones. Ninguna organización puede igualar ese nivel de experiencia y escala”.
Arnaud Le Hors, miembro sénior del personal técnico de Open Technologies en IBM Research, también prevé que las colaboraciones entre grandes empresas en materia de LLM se vuelvan más habituales.
"Sigue habiendo competencia y una carrera por lanzar los modelos más eficaces", afirma Le Hors. "Pero podemos imaginar que, en el futuro, las grandes empresas colaborarán en el desarrollo de modelos fundacionales".
Únase a IBM para un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocido como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar la IA en proyectos piloto dispares a utilizarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Dirigido por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener el conocimiento necesario para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, impulsar la reinvención empresarial e impulsar el crecimiento con la IA agentica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.
Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA al servicio de su negocio con la experiencia líder del sector y el portfolio de soluciones de IA de IBM.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.
Gracias a la IA, IBM Concert descubre información crucial sobre sus operaciones y ofrece recomendaciones de mejora personalizadas para cada aplicación. Descubra cómo Concert puede hacer avanzar su negocio.