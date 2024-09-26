¿Qué es la arquitectura monolítica?

Una forma de pensar en la arquitectura monolítica es visualizar el otro significado del término. Al considerar el diseño de edificios reales, nos referimos a la arquitectura monolítica para describir estructuras que se cortan en formaciones rocosas masivas. Un significado asociado de la palabra central "monolito" se relaciona con el hecho de que su sustancia es de una sola pieza, lo que hace que su composición sea completamente uniforme. A partir de una misma formación pueden crearse varios edificios adosados, todos ellos compartiendo la misma base rocosa.

Esta analogía se adapta bien a nuestro debate sobre la ingeniería de software. En este contexto, una arquitectura monolítica cumple funciones empresariales (es decir, crea diferentes edificios) que varían pero comparten una única base de código (o base rocosa).

Durante décadas, la arquitectura monolítica gobernó completamente el desarrollo de software como su modelo de software tradicional. Ahora, sin embargo, cualquier discusión relevante sobre la arquitectura monolítica debe contemplar su gran alternativa, los microservicios, que se utilizan cada vez más.