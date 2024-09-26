¿Qué es la arquitectura monolítica?

La arquitectura monolítica es un modelo tradicional de desarrollo de software en el que una única base de código ejecuta múltiples funciones empresariales. En un sistema operativo monolítico, el núcleo dirige toda la funcionalidad. La arquitectura monolítica se compara a menudo con microservicios, que realizan servicios similares pero emplean una arquitectura diferente.
Una forma de pensar en la arquitectura monolítica es visualizar el otro significado del término. Al considerar el diseño de edificios reales, nos referimos a la arquitectura monolítica para describir estructuras que se cortan en formaciones rocosas masivas. Un significado asociado de la palabra central "monolito" se relaciona con el hecho de que su sustancia es de una sola pieza, lo que hace que su composición sea completamente uniforme. A partir de una misma formación pueden crearse varios edificios adosados, todos ellos compartiendo la misma base rocosa.
Esta analogía se adapta bien a nuestro debate sobre la ingeniería de software. En este contexto, una arquitectura monolítica cumple funciones empresariales (es decir, crea diferentes edificios) que varían pero comparten una única base de código (o base rocosa).
Durante décadas, la arquitectura monolítica gobernó completamente el desarrollo de software como su modelo de software tradicional. Ahora, sin embargo, cualquier discusión relevante sobre la arquitectura monolítica debe contemplar su gran alternativa, los microservicios, que se utilizan cada vez más.
En el software monolítico, todo el código necesario para una aplicación se guarda en una ubicación central. Esto proporciona un beneficio adicional de simplificación a los desarrolladores porque el sistema está diseñado para aceptar solo comunicaciones en un formato. El sistema no se grava con la carga de traducir las comunicaciones de diferentes servicios. Esto facilita la ejecución de procesos de desarrollo como DevOps.
Las aplicaciones monolíticas suelen contener los siguientes componentes:
Examinando la arquitectura monolítica con mayor detalle, podemos ver que ofrece varias ventajas significativas:
Con el uso de la arquitectura monolítica, vemos que lo que parece ser una fortaleza (su rigidez) también puede considerarse una debilidad:
La arquitectura de microservicios es un estilo arquitectónico nativo de la nube en el que una aplicación se compone de numerosos componentes más pequeños y poco acoplados. Las aplicaciones de microservicios tienen su propia pila tecnológica (un conjunto de tecnologías que se unen para realizar una tarea concreta).
Una de las principales ventajas empresariales que ofrecen los microservicios es la forma en que el sistema puede actualizarse fácilmente para reflejar nuevas partes de la aplicación sin afectar toda la aplicación. Esto puede traducirse en un gran ahorro de tiempo y mano de obra.
Una alternativa cercana a la arquitectura de microservicios es la arquitectura basada en eventos (EDA), que a veces se utiliza junto con los microservicios. En EDA, los cambios de estado se representan como eventos y se programan dentro del sistema. EDA ofrece acoplamiento flexible y procesamiento en tiempo real, lo que lo convierte en una opción atractiva.
Los microservicios están preparados para un crecimiento constante y aceptan el cambio tecnológico. Estos son los principales beneficios que proporcionan:
Aunque los microservicios ofrecen numerosas ventajas, su complejidad general subyace algunos de los problemas que su uso crea:
La llegada de los microservicios ha convertido el desarrollo de software en una carrera de dos caballos entre la arquitectura de microservicios advenediza y el enfoque monolítico tradicional de la arquitectura de software.
Un vistazo rápido a esa carrera podría sugerir que los microservicios son la arquitectura superior, ya que fueron el desarrollo posterior. Sin embargo, esa suposición resultaría ser poco visionaria. Todavía hay numerosas situaciones informáticas que obtienen beneficio de la simplicidad del modelo de arquitectura monolítica.
Además, ambas arquitecturas de software tienen sus ventajas y desventajas, y las organizaciones deberían analizar detenidamente ambos tipos y considerar sus necesidades previstas de desarrollo de aplicaciones antes de adoptar uno u otro sistema.
En términos de áreas directas de comparación, la arquitectura monolítica y los microservicios difieren en numerosos aspectos clave:
Saber cuándo utilizar un estilo arquitectónico es esencial, al igual que entender el sistema más adecuado en función de los usos que necesite. Estos son los mejores usos de un sistema monolítico:
Los microservicios se prestan a muchos proyectos, incluidas las aplicaciones más complejas:
