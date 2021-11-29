PostgreSQL vs. MySQL: ¿Cuál es la diferencia?

PostgreSQL y MySQL son bases de datos relacionales que organizan los datos en tablas. Estas tablas se pueden vincular (o relacionar) en función de los datos comunes a cada una. Las bases de datos relacionales permiten a su empresa comprender mejor las relaciones entre los datos disponibles y ayudan a obtener nuevos conocimientos para tomar mejores decisiones o identificar nuevas oportunidades.
Tanto PostgreSQL como MySQL se basan en SQL (Structured Query Language), el lenguaje estándar para la interacción con los sistemas de gestión. SQL permite unir tablas utilizando unas pocas líneas de código fuente con una estructura simple que la mayoría de los empleados sin conocimientos técnicos pueden aprender rápidamente.
Con SQL, los analistas no necesitan saber dónde reside la tabla de pedidos en el disco, cómo realizar la búsqueda para encontrar un pedido específico o cómo conectar las tablas de pedidos y clientes. La base de datos compila la consulta y determina los puntos de datos correctos.
Tanto MySQL como PostgreSQL admiten la notación de objetos JavaScript (JSON) para almacenar y transportar datos, aunque PostgreSQL también es compatible con JSONB, la versión binaria de JSON que elimina la duplicación de claves y los espacios en blanco extraños.
Ambas bases de datos ofrecen un sólido soporte comunitario además de los mecanismos de soporte tradicionales.
PostgreSQL, también conocido como Postgres, es una base de datos relacional de código abierto con una sólida reputación por su fiabilidad, flexibilidad y compatibilidad con estándares técnicos abiertos. PostgreSQL admite tipos de datos relacionales y no relacionales. Se ha calificado como una de las bases de datos relacionales más compatibles, estables y maduras disponibles en la actualidad y puede manejar fácilmente consultas complejas.
Las características de PostgreSQL incluyen lo siguiente:
PostgreSQL es una solución única para muchas empresas que buscan formas rentables y eficientes de mejorar sus sistemas de gestión de bases de datos (DBMS). Es lo suficientemente ampliable y versátil como para admitir rápidamente una variedad de casos de uso con un potente ecosistema, que abarca esfuerzos como tipos de datos de series temporales y geospatial analytics. Creado como una solución de base de datos de código abierto, PostgreSQL está completamente libre de restricciones de licencia, potencial de vendor lock-in o riesgo de sobreimplementación. PostgreSQL se gestiona con un sistema de gestión de bases de datos relacionales de objetos (ORDBMS).
PostgreSQL ofrece la solución ideal para los administradores de bases de datos empresariales responsables de gestionar los protocolos de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) para actividades empresariales, incluido el comercio electrónico, los sistemas de gestión de la relación con el cliente y los libros contables financieros. También es ideal para gestionar el análisis de los datos recibidos, creados y generados.
Estos son algunos de los principales beneficios de PostgreSQL:
MySQL, un sistema de base de datos relacional de código abierto rápido, fiable, escalable y fácil de usar, está diseñado para gestionar aplicaciones de producción de misión crítica y de gran carga. Es una base de datos común y fácil de iniciar con baja utilización de memoria, disco y CPU, gestionada por un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDMS). MySQL Community Edition es una versión descargable gratuita respaldada por una activa comunidad en línea.
Las características de MySQL incluyen todos los comandos estándar de SQL junto con las transacciones y la conformidad con ACID (que significa atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad).
Las dos bases de datos relacionales más comunes son MySQL y Oracle. MySQL no es sinónimo de SQL Server, un producto con licencia de Microsoft que carece de compatibilidad con MAC OS X.
MariaDB, a menudo confundida con MySQL, es una rama de código abierto de MySQL que es más rápida y ofrece más motores de almacenamiento (12), pero tiene características limitadas. El motor de almacenamiento utilizado tanto por MySQL como por MariaDB es InnoDB. InnoDB proporciona características estándar compatibles con ACID. A diferencia de MySQL, MariaDB no admite el enmascaramiento de datos ni la columna dinámica.
MySQL se utiliza comúnmente como base de datos web para almacenar diversos tipos de información, desde un único punto de datos informativo hasta una lista completa de ofertas de productos o servicios para una organización. Es el componente fundacional de LAMP (sistema operativo Linux, servidor HTTP Apache, RDBMS MySQL y lenguaje de programación PHP), un modelo de pila de software que facilita la creación de API, aplicaciones web y sitios web.
MySQL Workbench es una plataforma SQL visual única e integrada que se utiliza para la creación, el desarrollo, el diseño y la gestión de bases de datos MySQL.
MySQL proporciona muchos beneficios al mercado, incluidos los siguientes:
Hay muchas diferencias entre PostgreSQL y MySQL. Algunas de las diferencias en características, funcionalidad y beneficios son las siguientes:
En resumen, existen distintos usos tanto para PostgreSQL como para MySQL, y la elección entre ellos depende de los objetivos y recursos de la empresa. En general, PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos más sólido y avanzado, muy adecuado para una organización que necesita realizar consultas complejas en un entorno grande rápidamente. Sin embargo, MySQL es una solución ideal para una empresa más limitada por el presupuesto y el espacio.
Para muchos desarrolladores, la necesidad de gestionar la alta disponibilidad, la monitorización y el escalado de las bases de datos empresariales puede afectar profundamente al ancho de banda personal. Esto les quita tiempo que podrían dedicar a crear nuevas API, aplicaciones y servicios.
IBM® Cloud Databases for PostgreSQL es una oferta de base de datos totalmente gestionada que elimina el trabajo tedioso de la gestión de bases de datos, permitiendo a los desarrolladores volver a crear productos nuevos e innovadores.
La amplitud de IBM está en las bases de datos de código abierto, y se involucran activamente con la gran comunidad de desarrolladores que las respaldan. Al colaborar regularmente con desarrolladores de código abierto y trabajar juntos para crear soluciones escalables y sostenibles para su empresa, puede hacer crecer su negocio con confianza, sabiendo que siempre cuenta con el apoyo de los mejores desarrolladores de bases de datos que trabajan para alcanzar el mismo objetivo.
