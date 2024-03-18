¿Qué es la integridad de los datos?

La integridad de los datos es similar al control de calidad en las empresas tradicionales orientadas al producto y garantiza que la materia prima es correcta, segura y adecuada para el uso previsto.

Confiar en datos de calidad en el análisis empresarial, las interacciones con los clientes y el cumplimiento pone de relieve la importancia de la integridad de los datos en toda la organización. El adagio "basura entra, basura sale" es muy pertinente cuando se utilizan datos para fundamentar decisiones empresariales acertadas, tratar a los clientes de forma justa y correcta y facilitar informes empresariales precisos que cumplan la normativa del sector. Los datos erróneos, una vez operacionalizados, conducen a resultados indeseables.

Las organizaciones necesitan mantener los datos completos, precisos, coherentes y seguros a lo largo de su ciclo de vida. La integridad de los datos ayuda a promover esta exhaustividad manteniendo intactos todos los elementos de los datos, sin alteraciones, truncamientos ni pérdidas, y evitando cambios que podrían distorsionar el análisis y poner en peligro la coherencia de las condiciones de las pruebas. Sin procesos de integridad de los datos, las organizaciones no podrían comprobar que los datos futuros coinciden con los datos del pasado, independientemente de los patrones de acceso. Además, la integridad de los datos sirve para reforzar la seguridad de los datos mediante el control del acceso y la protección contra la explotación no autorizada a través de la autenticación, la autorización, el cifrado y las estrategias integrales de protección de datos, incluidas las copias de seguridad y el registro de acceso.

Más allá de la toma de decisiones, la integridad de los datos es crucial para proteger la información personal y sensible de los interesados. Los errores en el tratamiento de los datos de los clientes, ya sea por errores humanos o por ciberataques, pueden dar lugar a vulneraciones de la privacidad y la confianza, a la tergiversación de las personas y a daños potencialmente graves para la reputación. Esto es igualmente cierto para los datos de primera mano menos sensibles, donde las imprecisiones pueden sesgar la comprensión y el trato de la empresa a sus usuarios, afectando su inclusión en las tendencias e interacciones con la marca. Por lo tanto, mantener la integridad de los datos no es simplemente una cuestión de cumplimiento u operativa, sino un imperativo estratégico que afecta a todas las facetas de la relación de una organización con sus clientes y su posición en el mercado.