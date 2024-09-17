¿Qué es el almacenamiento como servicio (STaaS)?

La relación formal entre una organización y un CSP que proporciona el almacenamiento como servicio (STaaS) comienza con la redacción de acuerdos de nivel de servicio (SLA). Estos documentos contractuales vinculan legalmente a una organización con los proveedores de servicios, fijan los precios involucrados y establecen otras variables relacionadas con el servicio gestionado (como la capacidad de almacenamiento, el coste por gigabyte almacenado y el coste por transferencia de datos).

Los debates sobre el STaaS se basan a menudo en las diferencias percibidas entre los datos “fríos” y los datos “calientes”. Se considera que los datos fríos tienen poca importancia inmediata, mientras que los datos calientes son información que se cree que está en uso activo y, por lo tanto, se considera importante.

La analogía obvia aquí es con la comida. Los datos calientes son como la comida caliente. Debe servirse rápidamente, por lo que su solución de almacenamiento debe ser capaz de proporcionar un mínimo de flexibilidad para permitir este servicio rápido. Los datos calientes permanecen sobre la mesa, listos para ser servidos. Los datos en frío se parecen más a las sobras, antes comida caliente que debe mantenerse de forma segura mediante refrigeración. Los datos fríos se almacenan en frío. Y para los datos que quizá nunca llegue a recalentar, siempre está el congelador.

Por supuesto, estas distinciones entre frío y calor son totalmente subjetivas. También vale la pena señalar que muchos (y quizás incluso la mayoría) de los datos experimentan cambios drásticos de temperatura durante su ciclo de vida. No obstante, priorizar los datos por sus necesidades presentes y futuras previstas es una forma de clasificar la información, dividiendo los datos por su presunta temperatura.

Un modelo de precios alternativo se basa únicamente en la rentabilidad. Aunque el modelo rentable casi siempre proporcionará los costes totales más baratos, hay una trampa, en forma de acceso limitado o rendimiento inferior. ¿Por qué? Porque el modelo rentable tiene un precio que solo admite datos fríos. Si los datos en cuestión son información que es probable que su organización necesite y utilice con frecuencia, es mejor que busque otro método de almacenamiento.

La temperatura de los datos también se vuelve muy importante para ayudar a garantizar servicios de almacenamiento de datos fluidos. Para datos de mayor temperatura (e importancia), los SLA vigentes se vuelven especialmente críticos. Aquí es donde cuestiones como las velocidades de acceso y los tiempos de actividad previstos se exponen claramente y donde una empresa debe saber si sus necesidades de almacenamiento de datos son similares a las de su CSP.