¿Qué es el almacenamiento como servicio (STaaS)?

¿Qué es el almacenamiento como servicio (STaaS)?

El almacenamiento como servicio (STaaS) es un modelo de suscripción en el que las empresas ahorran costes iniciales y gastos de mano de obra al descargar las cargas de trabajo y la gestión de datos en plataformas de almacenamiento de datos de terceros. Las soluciones de STaaS suelen requerir espacio de almacenamiento alquilado en la nube pública, pero pueden implicar una infraestructura de almacenamiento on-premises.

Dos preocupaciones motivaron la creación de STaaS: 

  1. Poner potentes herramientas de almacenamiento a disposición de organizaciones de todos los tamaños y presupuestos operativos.
  2. Entregar estos recursos de una forma rentable que anule la necesidad de adquirir herramientas de coste prohibitivo.

STaaS se desarrolló inicialmente como una alternativa de menor coste, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que no tenían presupuestos suficientes para financiar todos sus costes de almacenamiento en la nube y gestionar todas sus necesidades de almacenamiento de datos. Ahora, organizaciones de todos los tamaños pueden emplear y emplean métodos STaaS.

Las empresas tecnológicas que operan las plataformas de almacenamiento de datos de terceros que ofrecen servicios STaaS se denominan proveedores de servicios cloud (CSP).

Tipos de almacenamiento de datos

Tres tipos de almacenamiento dominan el campo del almacenamiento de datos y cualquier debate sobre STaaS:

  • Almacenamiento en bloque: en el almacenamiento en bloque, la información se divide en bloques individuales de datos para su uso en entornos de nube y otros tipos de almacenamiento. El almacenamiento en bloque tiende a ser más caro que otros formatos de almacenamiento, aunque ofrece un acceso rápido a los datos. También ofrece una funcionalidad similar a la escritura de datos en sistemas independientes.
  • Almacenamiento de archivos: es el tipo de almacenamiento de datos más común en los PC, que utiliza directorios de archivos como índices de archivos ordenados alfabéticamente. El almacenamiento de archivos proporciona el almacenamiento menos escalable, y el directorio de archivos puede volverse más difícil de navegar a medida que se sobrecarga cada vez más con archivos.

¿Cómo funciona el STaaS?

La relación formal entre una organización y un CSP que proporciona el almacenamiento como servicio (STaaS) comienza con la redacción de acuerdos de nivel de servicio (SLA). Estos documentos contractuales vinculan legalmente a una organización con los proveedores de servicios, fijan los precios involucrados y establecen otras variables relacionadas con el servicio gestionado (como la capacidad de almacenamiento, el coste por gigabyte almacenado y el coste por transferencia de datos).

Los debates sobre el STaaS se basan a menudo en las diferencias percibidas entre los datos “fríos” y los datos “calientes”. Se considera que los datos fríos tienen poca importancia inmediata, mientras que los datos calientes son información que se cree que está en uso activo y, por lo tanto, se considera importante.

La analogía obvia aquí es con la comida. Los datos calientes son como la comida caliente. Debe servirse rápidamente, por lo que su solución de almacenamiento debe ser capaz de proporcionar un mínimo de flexibilidad para permitir este servicio rápido. Los datos calientes permanecen sobre la mesa, listos para ser servidos. Los datos en frío se parecen más a las sobras, antes comida caliente que debe mantenerse de forma segura mediante refrigeración. Los datos fríos se almacenan en frío. Y para los datos que quizá nunca llegue a recalentar, siempre está el congelador.

Por supuesto, estas distinciones entre frío y calor son totalmente subjetivas. También vale la pena señalar que muchos (y quizás incluso la mayoría) de los datos experimentan cambios drásticos de temperatura durante su ciclo de vida. No obstante, priorizar los datos por sus necesidades presentes y futuras previstas es una forma de clasificar la información, dividiendo los datos por su presunta temperatura.

Un modelo de precios alternativo se basa únicamente en la rentabilidad. Aunque el modelo rentable casi siempre proporcionará los costes totales más baratos, hay una trampa, en forma de acceso limitado o rendimiento inferior. ¿Por qué? Porque el modelo rentable tiene un precio que solo admite datos fríos. Si los datos en cuestión son información que es probable que su organización necesite y utilice con frecuencia, es mejor que busque otro método de almacenamiento.

La temperatura de los datos también se vuelve muy importante para ayudar a garantizar servicios de almacenamiento de datos fluidos. Para datos de mayor temperatura (e importancia), los SLA vigentes se vuelven especialmente críticos. Aquí es donde cuestiones como las velocidades de acceso y los tiempos de actividad previstos se exponen claramente y donde una empresa debe saber si sus necesidades de almacenamiento de datos son similares a las de su CSP.

Beneficios del STaaS

A las organizaciones les gusta la comodidad del almacenamiento como servicio (STaaS) y la forma en que gestiona las operaciones de almacenamiento, incluso cuando las necesidades de almacenamiento siguen aumentando. A continuación se enumeran algunos de los beneficios que puede proporcionar el STaaS:

  • Reduzca los costes de infraestructura: STaaS libera los presupuestos de las empresas al eliminar la necesidad de grandes costes de infraestructura en la nube. Dado que las organizaciones obtienen los servicios de almacenamiento que necesitan mediante suscripción, la cuestión de las inversiones en infraestructura puede evitarse en gran medida.
  • Simplifique el escalado: los departamentos de TI pueden enredarse tratando de seguir el ritmo de las crecientes necesidades de almacenamiento de su organización. Los usuarios de STaaS pueden evitar esos dolores de cabeza. La gestión en tiempo real de las operaciones de escalado de STaaS se produce de forma automática, independientemente de las aplicaciones que se utilicen y de los niveles de rendimiento necesarios. 
  • Conserve la flexibilidad: los suscriptores del STaaS obtienen una verdadera escalabilidad porque el STaaS se adapta a las cambiantes demandas del mercado integrando de manera fluida la automatización en sus diversos procesos. Al automatizar la escalabilidad, no es necesario programar actualizaciones de servidores ni periodos de mantenimiento de equipos. Todo eso se puede plantearse de forma automática.
  • Refuerce y conserve los datos: la gestión del almacenamiento de datos no se trata solo de mover los datos a ubicaciones de procesamiento más ventajosas. También es importante que los datos se mejoren con la mayor seguridad posible y que su durabilidad aumente de forma protectora y continua. STaaS trabaja para garantizar que los datos sigan siendo sólidos y resilientes.
  • Reduzca la latencia: el tiempo es literalmente dinero cuando se trata de los problemas de rendimiento que provocan problemas de latencia. Los valiosos ingresos de las ventas en línea pueden verse afectados negativamente o, en algunos casos, perderse por completo debido a la latencia. STaaS ayuda a las organizaciones a controlar los problemas de rendimiento mediante la detección temprana de problemas para ayudar a detenerlos antes de que se conviertan en grandes calvarios.
  • Fomente la transformación: la gestión del almacenamiento no se considera una función superior del cloud computing, pero aún así debe mantenerse para que la TI funcione correctamente. Sin embargo, si la gestión del almacenamiento pasa a ser responsabilidad de un proveedor de servicios, como ocurre en las relaciones STaaS, esa energía mental puede aplicarse en su lugar a los esfuerzos de transformación digital.

Inconvenientes del STaaS

Resulta irónico que lo mismo que permite el STaaS (el cloud computing) sea también responsable de algunos aspectos negativos del uso del STaaS:

  • Preocupaciones de seguridad: el objetivo del STaaS es liberar a las empresas de las tediosas tareas relacionadas con la gestión de datos y aliviar las preocupaciones de almacenamiento mediante la transferencia de datos a la nube. Pero eso significa que los datos son tan seguros como la nube que los aloja. Las organizaciones que desean reubicar datos de misión crítica deben estar seguras de que los servicios cloud que se utilizan son seguros.
  • Penalizaciones por exceso de uso: la relación establecida en los SLA garantiza a las organizaciones el nivel de servicio que se prestará. Sin embargo, dependiendo del proveedor de servicios, el SLA también puede imponer costosas multas si las empresas exceden el uso de ancho de banda asignado. Por eso es esencial que las organizaciones intenten evaluar de forma realista e incluso hacer previsiones sobre sus necesidades futuras de almacenamiento.
  • Disponibilidad limitada: una creencia popular que suelen tener las organizaciones es que las grandes empresas tecnológicas son relativamente inmunes a los efectos de la latencia u otras interrupciones del servicio. Aunque esto puede ser cierto hasta cierto punto (debido a las protecciones adicionales de infraestructura que los CSP pueden aplicar en virtud de su tamaño y potencia tecnológica), todos los proveedores de servicios están sujetos a una disponibilidad limitada debido a problemas técnicos o al tiempo de inactividad causado por las ciberamenazas.

Casos de uso del STaaS

STaaS ha demostrado ser muy útil en numerosas actividades relacionadas con la protección y conservación de datos, incluidos los siguientes casos de uso:

  • Almacenamiento de datos sin procesar con fines de archivo de datos
  • Sustitución de disco(s)
  • Sistema de gestión de bases de datos

Principales proveedores de STaaS

Tres grandes empresas tecnológicas son los principales proveedores de servicios STaaS. Según las estadísticas de febrero de 2024 de Synergy Research Group, juntas controlan aproximadamente dos tercios del mercado mundial de infraestructura en la nube:

  • Amazon Web Services (AWS): AWS supera a todos los contendientes con una impresionante cuota de mercado del 34 % y ofrece más de 200 servicios basados en la nube para una amplia variedad de aplicaciones industriales y técnicas. Su línea de productos incluye un servicio de almacenamiento de objetos que permite el uso de data lakes (repositorios centralizados creados para almacenar datos estructurados y datos no estructurados).
  • Microsoft Azure: la plataforma en la nube Azure de Microsoft ocupa el segundo lugar en términos de cuota de mercado (23 %) entre los CSP. Al igual que su competidor AWS, la suite Azure es muy amplia, con más de 200 productos y servicios. Azure Storage ofrece numerosos servicios diseñados expresamente para el almacenamiento de datos, entre los que destacan los blobs de Azure Storage. Los blobs, que son archivos, aceptan datos de muchas fuentes.
  • Google Cloud Platform (GCP): en tercer lugar entre los CSP, la cuota de mercado de Google en 2023 se estimó en torno al 10 %. Las ofertas de STaaS de GCP incluyen almacenamiento de objetos, recuperación de datos y varias bases de datos, entre ellas una base de datos NoSQL de gran tamaño diseñada para gestionar aplicaciones en tiempo real y operaciones analíticas a gran escala.
  • Alibaba Cloud: Alibaba registró una cuota de mercado del 5 % en 2023, gracias a su prominencia en Asia. Su línea de soluciones de almacenamiento incluye productos como almacenamiento en bloques, almacenamiento de objetos, almacenamiento de archivos, almacenamiento en la nube y copias de seguridad en la nube.
  • IBM® Cloud: con una cuota de mercado de aproximadamente el 4 % del mercado de CSP, la lista de más de 170 productos de IBM Cloud Services abarca configuraciones on-premises, de cloud híbrido y multinube.

Numerosos otros CSP también prestan servicios a este mercado. El segundo nivel de empresas suele incluir las siguientes organizaciones:

  • China Telecom
  • Huawei
  • MongoDB
  • Oracle
  • Snowflake
  • VMware
