¿Qué es el almacenamiento como servicio (STaaS)?

El almacenamiento como servicio (STaaS) es un modelo de suscripción en el que las empresas ahorran costes iniciales y gastos de mano de obra al descargar las cargas de trabajo y la gestión de datos en plataformas de almacenamiento de datos de terceros. Las soluciones de STaaS suelen requerir espacio de almacenamiento alquilado en la nube pública, pero pueden implicar una infraestructura de almacenamiento on-premises.
Dos preocupaciones motivaron la creación de STaaS:
STaaS se desarrolló inicialmente como una alternativa de menor coste, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que no tenían presupuestos suficientes para financiar todos sus costes de almacenamiento en la nube y gestionar todas sus necesidades de almacenamiento de datos. Ahora, organizaciones de todos los tamaños pueden emplear y emplean métodos STaaS.
Las empresas tecnológicas que operan las plataformas de almacenamiento de datos de terceros que ofrecen servicios STaaS se denominan proveedores de servicios cloud (CSP).
Tres tipos de almacenamiento dominan el campo del almacenamiento de datos y cualquier debate sobre STaaS:
La relación formal entre una organización y un CSP que proporciona el almacenamiento como servicio (STaaS) comienza con la redacción de acuerdos de nivel de servicio (SLA). Estos documentos contractuales vinculan legalmente a una organización con los proveedores de servicios, fijan los precios involucrados y establecen otras variables relacionadas con el servicio gestionado (como la capacidad de almacenamiento, el coste por gigabyte almacenado y el coste por transferencia de datos).
Los debates sobre el STaaS se basan a menudo en las diferencias percibidas entre los datos “fríos” y los datos “calientes”. Se considera que los datos fríos tienen poca importancia inmediata, mientras que los datos calientes son información que se cree que está en uso activo y, por lo tanto, se considera importante.
La analogía obvia aquí es con la comida. Los datos calientes son como la comida caliente. Debe servirse rápidamente, por lo que su solución de almacenamiento debe ser capaz de proporcionar un mínimo de flexibilidad para permitir este servicio rápido. Los datos calientes permanecen sobre la mesa, listos para ser servidos. Los datos en frío se parecen más a las sobras, antes comida caliente que debe mantenerse de forma segura mediante refrigeración. Los datos fríos se almacenan en frío. Y para los datos que quizá nunca llegue a recalentar, siempre está el congelador.
Por supuesto, estas distinciones entre frío y calor son totalmente subjetivas. También vale la pena señalar que muchos (y quizás incluso la mayoría) de los datos experimentan cambios drásticos de temperatura durante su ciclo de vida. No obstante, priorizar los datos por sus necesidades presentes y futuras previstas es una forma de clasificar la información, dividiendo los datos por su presunta temperatura.
Un modelo de precios alternativo se basa únicamente en la rentabilidad. Aunque el modelo rentable casi siempre proporcionará los costes totales más baratos, hay una trampa, en forma de acceso limitado o rendimiento inferior. ¿Por qué? Porque el modelo rentable tiene un precio que solo admite datos fríos. Si los datos en cuestión son información que es probable que su organización necesite y utilice con frecuencia, es mejor que busque otro método de almacenamiento.
La temperatura de los datos también se vuelve muy importante para ayudar a garantizar servicios de almacenamiento de datos fluidos. Para datos de mayor temperatura (e importancia), los SLA vigentes se vuelven especialmente críticos. Aquí es donde cuestiones como las velocidades de acceso y los tiempos de actividad previstos se exponen claramente y donde una empresa debe saber si sus necesidades de almacenamiento de datos son similares a las de su CSP.
A las organizaciones les gusta la comodidad del almacenamiento como servicio (STaaS) y la forma en que gestiona las operaciones de almacenamiento, incluso cuando las necesidades de almacenamiento siguen aumentando. A continuación se enumeran algunos de los beneficios que puede proporcionar el STaaS:
Resulta irónico que lo mismo que permite el STaaS (el cloud computing) sea también responsable de algunos aspectos negativos del uso del STaaS:
STaaS ha demostrado ser muy útil en numerosas actividades relacionadas con la protección y conservación de datos, incluidos los siguientes casos de uso:
Tres grandes empresas tecnológicas son los principales proveedores de servicios STaaS. Según las estadísticas de febrero de 2024 de Synergy Research Group, juntas controlan aproximadamente dos tercios del mercado mundial de infraestructura en la nube:
Numerosos otros CSP también prestan servicios a este mercado. El segundo nivel de empresas suele incluir las siguientes organizaciones:
1. Cloud Market Gets its Mojo Back; AI Helps Push Q4 Increase in Cloud Spending to New Highs. Synergy Research Group. 1 de febrero de 2024 (enlace externo a IBM.com)
Explore los aspectos esenciales de la seguridad de datos y comprenda cómo proteger el activo más valioso de su organización: los datos. Conozca los diferentes tipos, herramientas y estrategias que le ayudarán a proteger la información sensible de las ciberamenazas emergentes.
Este webinar a la carta le guiará a través de las buenas prácticas dirigidas a aumentar la seguridad, mejorar la eficiencia y garantizar la recuperación de datos con una solución integrada diseñada para minimizar el riesgo y el tiempo de inactividad. Adquiera conocimientos de los expertos del sector.
Aprenda a superar los retos a los que se enfrentan sus datos con un almacenamiento de archivos y objetos de alto rendimiento, diseñado para mejorar la IA, el machine learning y los procesos analíticos, a la vez que garantiza la seguridad y la escalabilidad de los datos.
Conozca los tipos de memoria y almacenamiento flash y explore cómo las empresas utilizan esta tecnología para mejorar la eficiencia, reducir la latencia y preparar para el futuro su infraestructura de almacenamiento de datos.
IBM Storage DS8000 es el sistema de almacenamiento más rápido, fiable y seguro para IBM zSystems y IBM Power servers.
IBM Storage es una familia de hardware de almacenamiento de datos, almacenamiento definido por software y software de gestión del almacenamiento.
IBM ofrece soporte proactivo para servidores web e infraestructura de centros de datos para reducir el tiempo de inactividad y mejorar la disponibilidad de la TI.
Desde la gestión de entornos de nube híbrida hasta garantizar la resiliencia de los datos, las soluciones de almacenamiento de IBM le permiten obtener conocimientos de sus datos a la vez que mantiene una sólida protección frente a las amenazas.