¿Qué es la alta disponibilidad?

Los sistemas de alta disponibilidad deben poder soportar interrupciones, incluidos tiempos de inactividad programados y desastres en todo el sitio. Normalmente, los sistemas HA cumplen dos características:

Deben estar disponibles para su uso cerca del 100 % del tiempo.

Deben ser capaces de cumplir un determinado conjunto de expectativas predeterminadas de los usuarios.

Con el crecimiento de las iniciativas de transformación digital y el posterior traslado de muchos servicios a la nube, muchas empresas tecnológicas y software como servicio (SaaS), incluidas Microsoft, Amazon (AWS), IBM, Red Hat, entre otras, ofrecen soluciones de alta disponibilidad.

La alta disponibilidad de los sistemas de TI es particularmente importante en los sectores en los que las aplicaciones críticas dependen de tener poco o ningún tiempo de inactividad del sistema. Por ejemplo, en los hospitales y centros de datos, los usuarios dependen de las soluciones de alta disponibilidad para realizar muchas funciones rutinarias y diarias. Si los usuarios no pueden acceder a un sistema por algún motivo, se considera que no está disponible. El período de tiempo en el que un sistema no está disponible para los usuarios se conoce como tiempo de inactividad.