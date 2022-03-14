Red de área de almacenamiento (SAN) vs. almacenamiento adjunto de red (NAS)

Ilustración de líneas realistas

Explore las diferencias entre estos dos enfoques del almacenamiento y el intercambio de archivos.

¿Qué es SAN?

Una SAN (red de área de almacenamiento) es una red dedicada y estrechamente acoplada de dispositivos de almacenamiento que proporciona un conjunto compartido de almacenamiento y aparece para cada usuario de la red como si estuviera conectado directamente al ordenador. Una SAN se conecta vía canal de fibra y utiliza conmutadores para gestionar el tráfico de datos de almacenamiento. Está diseñado para acceso a datos de baja latencia y fácil escalabilidad.

¿Qué es el NAS?

NAS (almacenamiento adjunto de red) se refiere a un servidor de almacenamiento a nivel de archivos conectado a una red informática, que proporciona acceso a datos a un grupo de usuarios en esa red. Un sistema NAS se conecta a través de una red Ethernet y tiene estructuras de datos redundantes para resiliencia. Está diseñado para ser una opción de almacenamiento en red asequible y fácil de mantener.

 
IBM Storage FlashSystem

IBM Storage FlashSystem: optimización de VMware para obtener costes, simplicidad y resiliencia

Descubra cómo IBM FlashSystem optimiza los entornos VMware para obtener rentabilidad, simplicidad y resiliencia. Esta sesión destaca cómo FlashSystem puede mejorar la seguridad, la accesibilidad y el rendimiento de los datos, convirtiéndolo en una solución ideal para las infraestructuras de TI modernas.
Explore IBM Storage FlashSystem

Cómo funciona SAN

Las soluciones de almacenamiento SAN se basan en el almacenamiento en bloque, lo que significa que los datos se dividen en volúmenes de almacenamiento que pueden formatearse con distintos protocolos, como iSCSI o el protocolo de canal de fibra (FCP). Una SAN puede incluir discos duros o nodos de almacenamiento virtual y recursos en la nube, conocidos como SAN virtuales o vSAN.

Las configuraciones SAN se componen de tres capas distintas:

  • Capa de almacenamiento: los recursos físicos de almacenamiento de datos, como las unidades de disco en un centro de datos, se organizan en grupos y niveles de almacenamiento. Dado que los datos se almacenan utilizando almacenamiento a nivel de bloque, redundancia incorporada y redireccionamiento automático del tráfico, los datos están disponibles incluso si un servidor no funciona.
  • Capa de tejido: la capa de tejido es cómo el almacenamiento se conecta al usuario, como a través de dispositivos de red y cables. Esta conectividad podría ser a través de canal de fibra o canal de fibra sobre Ethernet (FCoE). Ambos quitan presión a la red de área local (LAN) al trasladar el almacenamiento y el tráfico de datos asociado a su propia red de alta velocidad.
  • Capa de host: los servidores y las aplicaciones que facilitan el acceso al almacenamiento. Dado que esta capa reconoce el almacenamiento SAN como un disco duro local, garantiza velocidades de procesamiento y transferencias de datos rápidas.

Cuando el usuario A quiere colaborar en un archivo con el usuario B, que se encuentra en otra ubicación, buscará el archivo en un dispositivo en red, lo que activará una solicitud de acceso a un archivo realizada en la capa de host. A continuación, la solicitud se procesa a través de un servidor de toda la red, o capa estructural, mediante protocolos de acceso a datos. A continuación, los datos se recuperan del grupo de datos dentro de la capa de almacenamiento. El usuario A puede realizar cambios y, como las SAN ofrecen almacenamiento de datos y actualizaciones de baja latencia, el usuario B puede acceder al archivo, ver los cambios y añadir sus propios cambios en tiempo real.

Otro enfoque para el almacenamiento SAN es a través de una vSAN (es decir, una red de área de almacenamiento). En lugar de almacenar los datos en hardware como una unidad de disco, las vSAN proporcionan almacenamiento en máquinas virtuales (VM), a menudo alojadas en un servidor. Las máquinas virtuales son las unidades fundamentales del cloud computing, que permiten a las empresas ejecutar y escalar aplicaciones y cargas de trabajo de forma eficaz y eficiente. Una vSAN aprovecha la flexibilidad, la escalabilidad y la seguridad del cloud computing para el almacenamiento compartido y el acceso a datos en toda la organización y en varias ubicaciones.

Cómo funciona NAS

Los sistemas de almacenamiento NAS son sistemas de almacenamiento basados en archivos, lo que significa que los datos se almacenan en archivos que se organizan en carpetas bajo una jerarquía de directorios y subdirectorios. A diferencia del almacenamiento adjunto directo, al que puede acceder un dispositivo, el sistema de archivos NAS proporciona almacenamiento de archivos y capacidades para compartir entre dispositivos.

Un sistema NAS se construye utilizando los siguientes elementos:

  • Red: uno o varios dispositivos NAS en red se conectan a través de una red de área local (LAN) o una red Ethernet con una dirección IP asignada.
  • Caja NAS: este dispositivo de hardware con su propia dirección IP incluye una tarjeta de interfaz de red (NIC), una fuente de alimentación, un procesador, una memoria y un compartimento para unidades de disco para dos a cinco unidades de disco. Una caja o cabezal NAS conecta y procesa las solicitudes entre el ordenador del usuario y el almacenamiento del NAS.
  • Almacenamiento: las unidades de disco dentro de la caja NAS que almacenan los datos. A menudo, el almacenamiento utiliza una configuración RAID, distribuyendo y copiando datos en varios discos. Esto proporciona redundancia de datos a prueba de fallos y mejora el rendimiento y la capacidad de almacenamiento.
  • Sistema operativo: a diferencia del almacenamiento local, el almacenamiento NAS es autónomo. También incluye un sistema operativo para ejecutar software de gestión de datos y autorizar el acceso a nivel de archivo a usuarios autorizados.
  • Software: el software preconfigurado dentro de la caja NAS gestiona el dispositivo NAS y maneja el almacenamiento de datos y las solicitudes de uso compartido de archivos.

Cuando un usuario realiza una solicitud de un archivo almacenado en un NAS, la solicitud se envía a la caja NAS, el sistema operativo y el software gestionan la solicitud, mientras que los datos se recuperan mediante protocolos, como SMB (bloque de mensajes del servidor), un protocolo a nivel de aplicación utilizado para el acceso compartido a archivos o NFS (sistema de archivos de red), que permite a los usuarios ver, almacenar y actualizar archivos en un sistema remoto. A continuación, los datos se envían en paquetes al dispositivo del usuario utilizando el protocolo TCP/IP a través de un servidor central o conmutador.

SAN vs. NAS

Tanto los sistemas SAN como NAS son soluciones de almacenamiento basadas en red destinadas a proporcionar a múltiples usuarios acceso 24/7 a datos on-premises y de forma remota. Estas son algunas diferencias entre los dos enfoques.

  • Tipo de red: los NAS se conectan a los dispositivos mediante una red LAN o Ethernet, mientras que una SAN funciona con un canal de fibra de alta velocidad.
  • Facilidad de gestión: las opciones de almacenamiento NAS suelen ser fáciles de configurar y gestionar, con opciones disponibles tanto para pequeñas empresas como para grandes empresas. SAN requiere una administración más práctica para configurar y gestionar.
  • Protocolos: los protocolos ofrecen a los dispositivos una forma de comunicarse entre sí y proporcionan un conjunto estandarizado de reglas para formatear y procesar los datos. NAS puede utilizar varios protocolos para conectarse con servidores, incluidos NFS, SMB/CIFS y HTTP; una SAN utiliza el protocolo SCSI.
  • Escalabilidad: ambas soluciones SAN y NAS pueden ampliar el almacenamiento añadiendo almacenamiento adicional. Las configuraciones NAS simples se pueden escalar fácilmente simplemente añadiendo más cajas NAS; sin embargo, a nivel empresarial, esto puede añadir complejidad y resultar caro. Las SAN son altamente escalables porque se pueden agregar más dispositivos de almacenamiento a nivel de bloque con el tiempo sin afectar la integridad de la red.
  • Velocidad y rendimiento: con su fondo común de almacenamiento compartido, las SAN son soluciones de baja latencia, mientras que los sistemas NAS suelen tener un rendimiento más lento cuando recuperan archivos compartidos.
  • Precio: las soluciones NAS de nivel básico son una opción asequible para usuarios individuales. Las empresas también pueden satisfacer de forma asequible ciertas necesidades de almacenamiento con NAS. Como requieren más gestión y tienen una arquitectura de almacenamiento más compleja, las SAN suelen ser la opción más cara.

Casos de uso de NAS

Hay momentos en los que NAS es la mejor opción, dependiendo de las necesidades y la aplicación de la empresa:

  • Colaboración y almacenamiento de archivos: este es el principal caso de uso del NAS en las empresas medianas y grandes. Con el almacenamiento NAS instalado, el departamento de TI puede consolidar varios servidores de archivos para facilitar la gestión y ahorrar espacio.
  • Archivado: el NAS es una buena opción para almacenar un gran número de archivos, especialmente si desea crear un archivo activo accesible y en el que se puedan realizar búsquedas.
  • Big data: el NAS es una opción habitual para almacenar y procesar grandes archivos no estructurados, ejecutar análisis y utilizar herramientas ETL (extraer, transformar, cargar) para la integración.

Casos de uso de SAN

La baja latencia y la escalabilidad hacen de las SAN la opción preferida en estos casos:

  • Edición de vídeo: los archivos de gran tamaño requieren un alto rendimiento y baja latencia. Las SAN pueden conectarse directamente al cliente de escritorio de edición de vídeo, sin necesidad de una capa de servidor adicional, lo que ofrece capacidades de alto rendimiento.
  • Comercio electrónico: los consumidores actuales esperan que las compras en línea se realicen sin problemas y de forma rápida. Las empresas de comercio electrónico necesitan una funcionalidad de alto rendimiento, lo que hace que las SAN sean una buena opción.
  • Copia de seguridad/recuperación ante desastres: las copias de seguridad de los dispositivos conectados en red pueden ejecutarse rápidamente y directamente en el almacenamiento SAN porque el tráfico no viaja por la LAN. La virtualización acelera el procesamiento y la escalabilidad de las SAN con máquinas virtuales y almacenamiento en la nube.

SAN, NAS e IBM

Hoy en día, las empresas tienen una amplia gama de tecnologías de almacenamiento para elegir. Por eso es importante comprender las diferentes opciones, su funcionalidad y los casos de uso adecuados para los diferentes métodos de almacenamiento. IBM ofrece una serie de soluciones de almacenamiento para abordar las necesidades empresariales modernas de hoy en día.

Para más información sobre el poder de SAN, lea nuestra descripción general de red de área de almacenamiento y soluciones SAN de IBM.

El almacenamiento adjunto de red desempeña un papel importante a la hora de mantener los datos empresariales de forma fiable. Las soluciones NAS de IBM, ofrecidas a través de Tivoli Storage Manager, ayudan a las empresas a protegerse contra los fallos de datos.

¿Quiere obtener más información sobre sus opciones de almacenamiento de datos? Lea nuestra descripción general:"¿Qué es el almacenamiento de datos?” para comparar opciones y conocer las soluciones que ofrece IBM.

