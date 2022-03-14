Red de área de almacenamiento (SAN) vs. almacenamiento adjunto de red (NAS)

Las soluciones de almacenamiento SAN se basan en el almacenamiento en bloque, lo que significa que los datos se dividen en volúmenes de almacenamiento que pueden formatearse con distintos protocolos, como iSCSI o el protocolo de canal de fibra (FCP). Una SAN puede incluir discos duros o nodos de almacenamiento virtual y recursos en la nube, conocidos como SAN virtuales o vSAN.

Las configuraciones SAN se componen de tres capas distintas:

Capa de almacenamiento: los recursos físicos de almacenamiento de datos, como las unidades de disco en un centro de datos, se organizan en grupos y niveles de almacenamiento. Dado que los datos se almacenan utilizando almacenamiento a nivel de bloque, redundancia incorporada y redireccionamiento automático del tráfico, los datos están disponibles incluso si un servidor no funciona.

Capa de tejido: la capa de tejido es cómo el almacenamiento se conecta al usuario, como a través de dispositivos de red y cables. Esta conectividad podría ser a través de canal de fibra o canal de fibra sobre Ethernet (FCoE). Ambos quitan presión a la red de área local (LAN) al trasladar el almacenamiento y el tráfico de datos asociado a su propia red de alta velocidad.

Capa de host: los servidores y las aplicaciones que facilitan el acceso al almacenamiento. Dado que esta capa reconoce el almacenamiento SAN como un disco duro local, garantiza velocidades de procesamiento y transferencias de datos rápidas.

Cuando el usuario A quiere colaborar en un archivo con el usuario B, que se encuentra en otra ubicación, buscará el archivo en un dispositivo en red, lo que activará una solicitud de acceso a un archivo realizada en la capa de host. A continuación, la solicitud se procesa a través de un servidor de toda la red, o capa estructural, mediante protocolos de acceso a datos. A continuación, los datos se recuperan del grupo de datos dentro de la capa de almacenamiento. El usuario A puede realizar cambios y, como las SAN ofrecen almacenamiento de datos y actualizaciones de baja latencia, el usuario B puede acceder al archivo, ver los cambios y añadir sus propios cambios en tiempo real.

Otro enfoque para el almacenamiento SAN es a través de una vSAN (es decir, una red de área de almacenamiento). En lugar de almacenar los datos en hardware como una unidad de disco, las vSAN proporcionan almacenamiento en máquinas virtuales (VM), a menudo alojadas en un servidor. Las máquinas virtuales son las unidades fundamentales del cloud computing, que permiten a las empresas ejecutar y escalar aplicaciones y cargas de trabajo de forma eficaz y eficiente. Una vSAN aprovecha la flexibilidad, la escalabilidad y la seguridad del cloud computing para el almacenamiento compartido y el acceso a datos en toda la organización y en varias ubicaciones.