Red de área de almacenamiento (SAN) vs. almacenamiento adjunto de red (NAS)

Una SAN (red de área de almacenamiento) es una red dedicada y estrechamente acoplada de dispositivos de almacenamiento que proporciona un conjunto compartido de almacenamiento y aparece para cada usuario de la red como si estuviera conectado directamente al ordenador. Una SAN se conecta vía canal de fibra y utiliza conmutadores para gestionar el tráfico de datos de almacenamiento. Está diseñado para acceso a datos de baja latencia y fácil escalabilidad.
NAS (almacenamiento adjunto de red) se refiere a un servidor de almacenamiento a nivel de archivos conectado a una red informática, que proporciona acceso a datos a un grupo de usuarios en esa red. Un sistema NAS se conecta a través de una red Ethernet y tiene estructuras de datos redundantes para resiliencia. Está diseñado para ser una opción de almacenamiento en red asequible y fácil de mantener.
Las soluciones de almacenamiento SAN se basan en el almacenamiento en bloque, lo que significa que los datos se dividen en volúmenes de almacenamiento que pueden formatearse con distintos protocolos, como iSCSI o el protocolo de canal de fibra (FCP). Una SAN puede incluir discos duros o nodos de almacenamiento virtual y recursos en la nube, conocidos como SAN virtuales o vSAN.
Las configuraciones SAN se componen de tres capas distintas:
Cuando el usuario A quiere colaborar en un archivo con el usuario B, que se encuentra en otra ubicación, buscará el archivo en un dispositivo en red, lo que activará una solicitud de acceso a un archivo realizada en la capa de host. A continuación, la solicitud se procesa a través de un servidor de toda la red, o capa estructural, mediante protocolos de acceso a datos. A continuación, los datos se recuperan del grupo de datos dentro de la capa de almacenamiento. El usuario A puede realizar cambios y, como las SAN ofrecen almacenamiento de datos y actualizaciones de baja latencia, el usuario B puede acceder al archivo, ver los cambios y añadir sus propios cambios en tiempo real.
Otro enfoque para el almacenamiento SAN es a través de una vSAN (es decir, una red de área de almacenamiento). En lugar de almacenar los datos en hardware como una unidad de disco, las vSAN proporcionan almacenamiento en máquinas virtuales (VM), a menudo alojadas en un servidor. Las máquinas virtuales son las unidades fundamentales del cloud computing, que permiten a las empresas ejecutar y escalar aplicaciones y cargas de trabajo de forma eficaz y eficiente. Una vSAN aprovecha la flexibilidad, la escalabilidad y la seguridad del cloud computing para el almacenamiento compartido y el acceso a datos en toda la organización y en varias ubicaciones.
Los sistemas de almacenamiento NAS son sistemas de almacenamiento basados en archivos, lo que significa que los datos se almacenan en archivos que se organizan en carpetas bajo una jerarquía de directorios y subdirectorios. A diferencia del almacenamiento adjunto directo, al que puede acceder un dispositivo, el sistema de archivos NAS proporciona almacenamiento de archivos y capacidades para compartir entre dispositivos.
Un sistema NAS se construye utilizando los siguientes elementos:
Cuando un usuario realiza una solicitud de un archivo almacenado en un NAS, la solicitud se envía a la caja NAS, el sistema operativo y el software gestionan la solicitud, mientras que los datos se recuperan mediante protocolos, como SMB (bloque de mensajes del servidor), un protocolo a nivel de aplicación utilizado para el acceso compartido a archivos o NFS (sistema de archivos de red), que permite a los usuarios ver, almacenar y actualizar archivos en un sistema remoto. A continuación, los datos se envían en paquetes al dispositivo del usuario utilizando el protocolo TCP/IP a través de un servidor central o conmutador.
Tanto los sistemas SAN como NAS son soluciones de almacenamiento basadas en red destinadas a proporcionar a múltiples usuarios acceso 24/7 a datos on-premises y de forma remota. Estas son algunas diferencias entre los dos enfoques.
Hay momentos en los que NAS es la mejor opción, dependiendo de las necesidades y la aplicación de la empresa:
La baja latencia y la escalabilidad hacen de las SAN la opción preferida en estos casos:
Hoy en día, las empresas tienen una amplia gama de tecnologías de almacenamiento para elegir. Por eso es importante comprender las diferentes opciones, su funcionalidad y los casos de uso adecuados para los diferentes métodos de almacenamiento. IBM ofrece una serie de soluciones de almacenamiento para abordar las necesidades empresariales modernas de hoy en día.
