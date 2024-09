A finales de 2020, DMI se preparaba para trasladar su centro de datos de Copenhague a una nueva ubicación en la ciudad. Fue la oportunidad perfecta para reevaluar el sistema de almacenamiento obsoleto del instituto.

"Nuestro sistema de almacenamiento era demasiado antiguo para hacer frente a las demandas futuras", dice Thomas Kjellberg, Director General Adjunto de DMI. "Queríamos reducir la huella ambiental del almacenamiento, porque era un área de enorme consumo de energía. También queríamos ayudar a nuestros diversos usuarios con un acceso más fácil y mejor a los datos a un coste menor. Y necesitábamos una solución que pudiera escalar, no solo localmente sino también a la nube: una solución de nube híbrida”.

La capacidad de archivar datos en cinta era especialmente importante para DMI, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. A diferencia de los datos almacenados en discos, los datos almacenados en cinta no utilizan electricidad cuando no están en uso. "Almacenamos una gran cantidad de datos para realizar reprevisiones y remodelaciones, lo que podría realizarse en cinco o diez años", afirma Kjellberg. No necesitamos almacenamiento de alta velocidad y que consuma energía para almacenar esos datos”.

De todos los proveedores de almacenamiento evaluados por DMI, IBM subió a la cima. IBM no sólo ofrecía un sistema de almacenamiento integrado de hardware y software, sino que además lo proporcionaba como parte de una solución llave en mano, en la que IBM supervisaba toda la implantación y proporcionaba asistencia experta durante todo el proceso.

En el núcleo de la solución se encuentra IBM Storage Scale. El sistema de almacenamiento de archivos de nivel empresarial tiene la escalabilidad y el rendimiento necesarios para manejar cargas de trabajo de datos grandes y complejas y la capacidad de combinar almacenamiento flash, disco, cinta y en la nube en un sistema unificado.

Para el almacenamiento de datos a largo plazo, IBM Storage Archive almacena datos archivados en cinta y IBM Storage Protect mueve los datos a la cinta y los recupera cuando un usuario los solicita. Todo el proceso es transparente para los usuarios finales, que acceden a todos los datos, independientemente de dónde residan, desde una única interfaz.

El equipo comenzó a trabajar en serio en enero de 2021. Un gerente de proyecto de IBM supervisó la implementación de principio a fin, y el equipo de IBM colaboró estrechamente con DMI en todo momento.

IBM lanzó el proyecto con una serie de talleres para recopilar información de los usuarios clave en varios departamentos de DMI, desde TI hasta gestión, en un esfuerzo por comprender las necesidades de los usuarios y educarlos en las capacidades del nuevo sistema. Durante los talleres, un representante de IBM Systems Lab Services proporcionó orientación sobre el nuevo sistema, explicando los diversos niveles de servicio de datos, estructuras de directorios y rutinas de copia de seguridad para cada área de los sistemas de archivos.

Durante la implementación, el equipo necesitaba una forma de trasladar los datos del antiguo centro de datos de DMI al nuevo sin interrumpir el acceso de los usuarios a esos datos. La solución fue realizar la implementación de datos y la migración física en dos partes. "Construimos la mitad del sistema en la ubicación antigua, moviendo los datos de la antigua biblioteca de cintas al nuevo sistema de almacenamiento", dice Kjellberg. “Luego trasladamos todo el sistema de almacenamiento a nuestra nueva ubicación y lo instalamos allí. A continuación, implementamos la segunda parte del nuevo sistema”.