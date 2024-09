Acerca de Mondi Group

Con sede en Londres, Inglaterra, Mondi Group (enlace externo a ibm.com) es un grupo multinacional de embalaje y papel que emplea a 26 000 personas en 100 centros de producción en más de 30 países de Europa, Eurasia, América del Norte y África meridional. La empresa de Mondi está totalmente integrada en la cadena de valor, desde la gestión de bosques y la producción de pulpa, papel y películas de plástico, hasta el desarrollo y la fabricación de soluciones eficaces de embalaje industrial y de consumo. En 2019, Mondi logró unos ingresos de 7270 millones de euros y un EBITDA subyacente de 1660 millones de euros.