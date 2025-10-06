Tanto un NOC como un centro de operaciones de seguridad (SOC) realizan funciones de misión crítica, pero existen grandes diferencias en los objetivos de un centro de operaciones de red. Un centro de operaciones de seguridad y un help desk. Los tres ofrecen asistencia cuando surgen problemas, aunque los help desks suelen centrarse más en el usuario final. Veamos cada uno de ellos y en qué se diferencian.

NOC

Como se ha señalado anteriormente, los NOC se centran en la gestión de la red para garantizar el tiempo de actividad de la red e identificar problemas rápidamente. Por lo general, trabajan entre bastidores para garantizar una experiencia perfecta.

SOC

Un SOC también funciona entre bastidores, pero se centra en la seguridad de la red y la información, realizando análisis de amenazas y monitorizando los ataques a la red de un cliente. Los SOC están capacitados para detectar anomalías y mitigar los ciberataques a medida que surgen. Mientras que la misión del NOC es garantizar la conectividad de la red 24x7, un SOC evalúa las amenazas y crea protecciones contra los ataques que, en última instancia, podrían interrumpir la red 24x7.

Servicios de asistencia técnica

Los help desk identifican problemas con la red, entre otras funciones. Sin embargo, el help desk interactúa principalmente con el usuario final, como un empleado de oficina que sufre una interrupción en la conectividad de la red o un técnico de campo que tiene problemas con la conexión de un equipo. Los NOC rara vez interactúan con el usuario final, sino que trabajan directamente con los proveedores de servicios gestionados y/o con el equipo de TI interno de la empresa.

Ninguno de los dos equipos trabaja de forma aislada; los NOC también pueden estar de guardia para respaldar al help desk. Por ejemplo, si un representante de servicio al cliente tiene problemas para iniciar sesión en la red, esto se derivará primero al help desk. Si el problema no se puede resolver allí, se escalaría al NOC.