¿Qué son las aplicaciones de misión crítica?

Al designar las aplicaciones o cargas de trabajo como “de misión crítica”, los equipos de infraestructura de TI pueden ayudar a garantizar que se dediquen los recursos adecuados a sus funciones. Para las aplicaciones menos importantes, los equipos de TI utilizarán a menudo otra etiqueta, como “crítico para el negocio” o “de baja prioridad”. Las aplicaciones de baja prioridad rara vez se incluyen en los planes de continuidad del negocio (BCP) o en los planes de recuperación ante desastres (DRP), pero las aplicaciones críticas para el negocio sí.

Una interrupción o un tiempo de inactividad prolongados de una aplicación crítica para el negocio tienen que suponer una amenaza de pérdidas financieras graves para una empresa o, de lo contrario, los equipos de TI deben considerar la posibilidad de designarla como aplicación de baja prioridad, o no crítica. Las aplicaciones de baja prioridad pueden rendir por debajo de los niveles máximos o soportar largos periodos de inactividad sin dañar las operaciones empresariales ni causar pérdidas financieras.

Una vez que los equipos de TI han identificado con éxito todas sus aplicaciones de baja prioridad, están preparados para separar las críticas para el negocio de las de misión crítica. Para determinar si una aplicación debe considerarse de misión crítica o crítica para el negocio, puede aplicarse un sencillo conjunto de criterios: