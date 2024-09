¿Qué es fintech?

IBM Cloud for Financial Services es la primera nube de su tipo, diseñada para proteger incluso los datos más sensibles y las cargas de trabajo de IA que impulsan los productos fintech. Con seguridad y controles integrados informados por la industria, IBM Cloud for Financial Services ayuda a las empresas a optimizar su infraestructura y cumplimiento para que puedan centrarse en lo que más importa: ofrecer valor a los clientes.