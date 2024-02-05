Modernizar los pagos sin interrumpir los sistemas de cheques heredados

En todo el mundo, las instituciones financieras se están modernizando rápidamente para ofrecer experiencias de pago seguras y fluidas que satisfacen las demandas de los consumidores lo digital primero. Las instituciones financieras se enfrentan al reto de habilitar los pagos digitales y, al mismo tiempo, gestionar las capacidades de pago existentes, como los cheques. Aunque el uso de cheques está disminuyendo en todo el mundo, en Estados Unidos los cheques siguen siendo una opción de pago popular (enlace externo a ibm.com) para alquileres y transacciones de mayor tamaño. En la UE, el volumen de cheques sigue considerándose significativo, con más de 2100 millones de cheques emitidos en 2019, concretamente en Francia, que fue responsable de 1600 millones de cheques (enlace externo a ibm.com) procesados ese año.
Muchos países han adoptado la modernización de los pagos y han introducido iniciativas para acelerar la adopción y regular el panorama. El gobierno australiano está eliminando oficialmente los cheques para 2030 (enlace externo a ibm.com) como parte de una gama más amplia de reformas de pago para la era digital.
En circunstancias como esta, las instituciones financieras aún necesitan procesar los cheques de manera rápida y segura durante el período de transición, ya que los cheques siguen siendo un sistema de pago heredado por el momento. Dado que la mayoría del procesamiento de cheques existe en la infraestructura heredada, los nuevos cambios pueden crear riesgos para el ecosistema de pagos. Las instituciones financieras también deben gestionar el impacto en los costes de procesamiento, ya que las economías de escala se reducen a medida que disminuye el volumen de cheques.
Según la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), las denuncias de fraude con cheques se han más que duplicado en los últimos tres años. FinCEN informó de 680 000 casos de posible fraude con cheques en 2022, frente a los 350 000 de 2021 (enlace externo a ibm.com), lo que indica un aumento del 23 % con respecto a 2020. Expertos en fraude han pronosticado que el fraude total de cheques alcanzará pérdidas de 24 000 millones de dólares este año (enlace externo a ibm.com), aproximadamente el doble de lo que era hace solo cinco años.
El fraude con cheques es un delito relativamente sencillo y de baja tecnología, con un gran número de víctimas potenciales. A medida que más personas y estafadores aprovechan las oportunidades de fraude con cheques, la modernización de los pagos puede ayudar a dirigirse a las lagunas en la seguridad de los cheques.
Como muestra el panorama cambiante de los cheques, los pagos seguirán modernizándose rápidamente y evolucionarán para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes. Las instituciones financieras deben dar prioridad a las soluciones de pago que puedan adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes y minimizar la interrupción del negocio y de la infraestructura de TI existente.
IBM está trabajando con instituciones financieras para aprovechar la flexibilidad y la seguridad de la nube con el fin de transformar los pagos para satisfacer las necesidades de los clientes hoy y en el futuro.
El IBM Payments Center (IPC) Check Services en IBM Cloud for Financial Services ofrece una plataforma gestionada y segura, diseñada para escalar y adaptarse a los cambios en los volúmenes de cheques. Esta solución permite a los bancos realizar transacciones con un ecosistema de socios que tienen las capacidades de seguridad, resiliencia y cumplimiento para hacer frente a las cambiantes necesidades de procesamiento de cheques. IBM Cloud for Financial Services está diseñado para ayudar a los clientes a mitigar el riesgo y acelerar la adopción de la nube incluso para sus cargas de trabajo más sensibles.
El IBM Financial Transaction Manager (FTM) (que forma parte de la columna vertebral de la solución de cheques como servicio) integra, orquesta y monitoriza las transacciones financieras, incluidos los cheques. Ofrece un procesamiento coherente para múltiples modalidades de pago, lo que permite a las instituciones financieras converger sus operaciones de pago en una única plataforma. FTM incluye capacidades prediseñadas para pagos inmediatos, SWIFT, ACH, SEPA, procesamiento de cheques, incorporación de clientes, ingesta de transacciones y más.
Con los servicios gestionados de IBM Payments Center, los bancos obtienen acceso a la experiencia del sector en el procesamiento de cheques y la externalización de procesos empresariales con nuestra plataforma de pagos como servicio. utiliza las últimas tecnologías para impulsar la eficiencia y el valor en los servicios de pagos. Los asesores en el IBM Cloud Expert Lab también pueden ayudar a los bancos a adoptar y aprovechar las tecnologías de IBM Cloud para modernizar los servicios de procesamiento de cheques, con énfasis en la consecución de resultados empresariales.
A medida que las instituciones financieras modernizan los pagos, deben minimizar el impacto en toda su infraestructura informática existente. IBM Payments Center Check Services proporciona componentes flexibles basados en la nube que pueden integrarse con las operaciones e infraestructura existentes del cliente. Nuestra solución gestionada integral está diseñada para ofrecer capacidades rentables de procesamiento de cheques y está optimizada para las principales cargas de trabajo de la banca empresarial con datos confidenciales.
Supere las barreras y avance con valentía y convicción en la era de la IA generativa.
Explore cómo los CEO están utilizando la IA generativa y la modernización de las aplicaciones para impulsar la innovación y seguir siendo competitivos.
Descubra cómo la Industria 4.0 puede transformar sus operaciones, superar retos comunes e impulsar los resultados empresariales con IA e IoT industrial.
Acelere y reduzca el riesgo de su proceso de transformación de la nube híbrida.
IBM Instana es un software que ofrece supervisión del rendimiento de las aplicaciones en tiempo real y conocimientos con IA. Está disponible como SaaS o para autoalojamiento.
IBM activa las soluciones de CX de nivel empresarial de SAP mediante el uso de datos e IA para crear experiencias de cliente de primera clase.
Haga crecer y transforme su negocio reimaginando su estrategia corporativa y su forma de trabajar