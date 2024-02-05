Modernizar los pagos sin interrumpir los sistemas de cheques heredados

Como muestra el panorama cambiante de los cheques, los pagos seguirán modernizándose rápidamente y evolucionarán para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes. Las instituciones financieras deben dar prioridad a las soluciones de pago que puedan adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes y minimizar la interrupción del negocio y de la infraestructura de TI existente.

IBM está trabajando con instituciones financieras para aprovechar la flexibilidad y la seguridad de la nube con el fin de transformar los pagos para satisfacer las necesidades de los clientes hoy y en el futuro.

El IBM Payments Center (IPC) Check Services en IBM Cloud for Financial Services ofrece una plataforma gestionada y segura, diseñada para escalar y adaptarse a los cambios en los volúmenes de cheques. Esta solución permite a los bancos realizar transacciones con un ecosistema de socios que tienen las capacidades de seguridad, resiliencia y cumplimiento para hacer frente a las cambiantes necesidades de procesamiento de cheques. IBM Cloud for Financial Services está diseñado para ayudar a los clientes a mitigar el riesgo y acelerar la adopción de la nube incluso para sus cargas de trabajo más sensibles.

El IBM Financial Transaction Manager (FTM) (que forma parte de la columna vertebral de la solución de cheques como servicio) integra, orquesta y monitoriza las transacciones financieras, incluidos los cheques. Ofrece un procesamiento coherente para múltiples modalidades de pago, lo que permite a las instituciones financieras converger sus operaciones de pago en una única plataforma. FTM incluye capacidades prediseñadas para pagos inmediatos, SWIFT, ACH, SEPA, procesamiento de cheques, incorporación de clientes, ingesta de transacciones y más.

Con los servicios gestionados de IBM Payments Center, los bancos obtienen acceso a la experiencia del sector en el procesamiento de cheques y la externalización de procesos empresariales con nuestra plataforma de pagos como servicio. utiliza las últimas tecnologías para impulsar la eficiencia y el valor en los servicios de pagos. Los asesores en el IBM Cloud Expert Lab también pueden ayudar a los bancos a adoptar y aprovechar las tecnologías de IBM Cloud para modernizar los servicios de procesamiento de cheques, con énfasis en la consecución de resultados empresariales.

A medida que las instituciones financieras modernizan los pagos, deben minimizar el impacto en toda su infraestructura informática existente. IBM Payments Center Check Services proporciona componentes flexibles basados en la nube que pueden integrarse con las operaciones e infraestructura existentes del cliente. Nuestra solución gestionada integral está diseñada para ofrecer capacidades rentables de procesamiento de cheques y está optimizada para las principales cargas de trabajo de la banca empresarial con datos confidenciales.