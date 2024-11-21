Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los desarrolladores de aplicaciones en el panorama empresarial moderno es la escalabilidad. A medida que aumenta el número de usuarios de aplicación, a los ingenieros de DevOps (la metodología de desarrollo de software que acelera la entrega de aplicación a través de la automatización) les resulta difícil monitorizar el rendimiento del servicio. Una malla de servicios proporciona características clave que ayudan a monitorizar y gestionar servicios críticos como la información de registro, el rastreo y el control del tráfico.

A medida que las aplicaciones se han vuelto fundamentales para la transformación digital, la importancia de las mallas de servicios ha aumentado. Hoy en día, son los facilitadores clave de algunas de las tecnologías de aplicaciones más avanzadas disponibles, incluidas las aplicaciones nativas de la nube, los microservicios y los contenedores.

Según Forbes, en 2022, el 70 % de las organizaciones ya tenían una malla de servicios y el 19 % la estaba evaluando1.