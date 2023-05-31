¿Qué es el rastreo distribuido?

Ahora que ya tiene una idea de lo que es el rastreo distribuido, vamos a profundizar en su funcionamiento. A diferencia de una aplicación monolítica, los entornos de microservicios se ejecutan en backends distribuidos, lo que dificulta el seguimiento de un recorrido completo de solicitudes. Afortunadamente, el rastreo distribuido puede seguir las acciones de un usuario en cada paso del camino y monitorear cómo afecta a su aplicación desde el front-end hasta el back-end.

El rastreo distribuido comienza instrumentando su arquitectura de microservicios. Puede utilizar herramientas de código abierto como OpenTelemetry para comenzar el proceso de recopilación de instrumentación y telemetría.

A continuación, los desarrolladores deben implementar código en sus servicios para rastrear los datos y etiquetar identificadores únicos para cada transacción. El contexto de rastreo codificado pasa de un servidor a otro a través de todo el entorno de la aplicación. Los identificadores que se adjuntan al recorrido de la transacción dan visibilidad a la experiencia del cliente.

Las herramientas de rastreo distribuido realizan un seguimiento de cada actividad o segmento después de ser activado por un evento mientras viaja a través de un servidor. A medida que se recopila un tramo, pasa al siguiente, y así sucesivamente. Estos tramos suelen comenzar con un tramo principal y pasar a tramos secundarios.

Su herramienta ordenará estas acciones y recopilará métricas relevantes como atributos personalizados, marcas de tiempo y metadatos. Por lo general, una herramienta de rastreo distribuido le ayuda a visualizar estos datos en un gráfico de llamas o en formato de vista en cascada. Estos gráficos ayudan a los ingenieros a interpretar qué partes de un sistema distribuido están experimentando cuellos de botella, ralentizaciones o problemas de rendimiento.

Por último, deberá combinar su herramienta de rastreo distribuido con una plataforma de observabilidad para obtener una monitorización integral de su aplicación. Incluir una plataforma como Instana le ayudará a extraer y procesar datos para que pueda dar los próximos pasos correctos para resolver cualquier error de aplicación.