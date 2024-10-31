¿Qué es un plano de control?

Los planos de control funcionan de forma diferente en función de cómo esté configurada la red informática en la que están instalados. En una red informática convencional o tradicional, los dispositivos de hardware fijos, como enrutadores y conmutadores, controlan el tráfico de red. En una red convencional, el plano de control, los planos de gestión y los planos de datos están instalados en el firmware de los enrutadores y conmutadores. Sin embargo, este enfoque se está volviendo menos práctico a medida que las empresas modernas se trasladan cada vez más a arquitecturas SDN que les dan más escalabilidad.

A medida que las redes informáticas se han vuelto más esenciales para las empresas, la SDN se ha convertido en la forma más eficiente de habilitar muchas aplicaciones empresariales. El mercado de SDN está creciendo rápidamente. En 2023, se estimó en 24 000 millones de dólares y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 19 % (60 000 millones de dólares) en los próximos 4 años1.

La SDN depende de una plataforma centralizada que se utiliza para comunicarse con la infraestructura de TI general de una empresa. Esa plataforma se utiliza para dirigir el tráfico de datos y de red entre dispositivos.

En una SDN, el plano de control utiliza un componente especializado llamado servidor API para gestionar y controlar los datos intercambiados entre nodos. Mediante el uso de planos de control y funcionalidad API, las SDN pueden operar entornos de aplicaciones empresariales como código informático, minimizando el tiempo de los desarrolladores y ayudando a las empresas modernas a operar de manera más eficiente.