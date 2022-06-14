¿Qué es SD-WAN?

Una WAN tradicional es una red de enrutadores físicos que transmiten datos hacia y desde dispositivos en varias redes de área local (LAN), como redes Ethernet o Wi-Fi. Una WAN puede utilizar uno de varios protocolos para la transmisión de datos, por ejemplo, Multiprotocol Label Switching (MPLS). MPLS es un protocolo que enruta el tráfico de la WAN por la ruta física más corta.

Mientras que una única LAN se limita a una ubicación física como, por ejemplo, un edificio de oficinas, una WAN puede incluir varias LAN situadas tanto en la misma oficina como en distintos edificios alejados entre sí.

Sin embargo, las WAN están limitadas a la red de telecomunicaciones de su región y al acuerdo de nivel de servicio (SLA) del servicio de transporte de un proveedor de servicios de Internet. Por ejemplo, una WAN que transporte información a través del cable o Internet de banda ancha del ISP de la región no puede rebasar esta infraestructura física. Por tanto, la red WAN sólo puede abarcar las 20 LAN de ambas oficinas porque comparten el mismo servicio de transporte. Si la organización cuenta con un tercer edificio de oficinas situado en una región con un servicio de transporte diferente, se necesitará una WAN independiente para gestionar allí todas las conexiones LAN. Además, las oficinas dentro de la WAN están limitadas al ancho de banda que les garantiza su conexión a Internet. Aquí es donde una SD-WAN ofrece varios beneficios sobre una WAN convencional.

Una SD-WAN actúa como una capa de software creada sobre una serie de WAN basadas en enrutadores, superando las limitaciones físicas de estas WAN. Permite monitorizar, controlar y optimizar todo el tráfico de red que abarca diferentes regiones, tipos de infraestructura y proveedores de servicios de transporte desde una única aplicación a la que puede acceder cualquier usuario autorizado desde cualquier lugar. Por el contrario, sin una SD-WAN que abarque varias redes WAN, el control y la configuración de cada WAN individual se limitan al nivel de hardware.