29 de junio de 2025
IBM Cloud ya está disponible como la nueva opción de hiperescalador para los clientes que se modernizan a SAP Cloud ERP Private utilizando la metodología RISE with SAP.
RISE with SAP on IBM Power Virtual Server es un punto de inflexión para más de 10 000 empresas que actualmente ejecutan aplicaciones SAP de misión crítica en servidores IBM Power. Esta nueva opción de hiperescalador está diseñada para mover cargas de trabajo de SAP S/4HANA de servidores IBM Power on premises a la nube en 90 días y mejorar el tiempo de migración de SAP S/4HANA nube hasta en un 15-25 % en comparación con pasar de entornos Power a x86.
La plataforma IBM Power es reconocida por ofrecer los más altos niveles de disponibilidad y seguridad entre los servidores certificados por SAP. Para los clientes que ejecutan SAP en servidores IBM Power o X86 Server, IBM Power Virtual Server ofrece una plataforma protegida y resiliente para ejecutar sus operaciones críticas para el negocio en un escenario más ámbito. También pueden usar los servicios de la plataforma en la nube de IBM para construir aplicaciones impulsadas por IA sobre fuentes de datos SAP y no SAP.
El propio proceso de modernización de RISE with SAP de IBM en 175 países utilizando SAP Cloud ERP Private en IBM Power Virtual Server es, según SAP, uno de los proyectos de transformación corporativa más grandes del mundo. Es un testimonio de la eficiencia y confiabilidad de esta solución. La migración de las operaciones de cotización a efectivo, finanzas y fabricación a SAP S/4HANA Cloud Private dio como resultado una reducción del 30 % en los costos de operaciones de infraestructura y ha estado funcionando al 100 % de disponibilidad desde su puesta en marcha.
A medida que los clientes emprenden su recorrido de RISE with SAP, necesitan la flexibilidad para trabajar con los socios en los que han confiado. IBM está ampliando la asociación con los socios líderes validados RISE with SAP, ISV en el ecosistema SAP y socios del ecosistema Power para ayudar a los clientes con la experiencia que necesitan para ejecutar la transformación de Cloud ERP.
Estos son algunos de los anuncios recientes:
"Recibimos con beneplácito este anuncio, ya que permite a los clientes de Wipro que ejecutan SAP en IBM Power adoptar fácilmente una estrategia de nube híbrida diseñada para ofrecer un rendimiento fantástico, una sólida seguridad y cumplimiento, y migraciones a la nube más rápidas", dijo Harish Dwarkanhalli, presidente y director global de Enterprise Applications en Wipro.
IBM también ofrece Transformation Suite for SAP Applications para clientes, SI y otros socios del ecosistema. Combina software y servicios de IBM y líderes de la industria como SNP para automatizar las tareas de migración esenciales para ayudar a proporcionar un recorrido RISE with SAP más rápido y sin interrupciones. Además de la suite de transformación, IBM ofrece un programa de inversión personalizado para la metodología RISE with SAP para abordar las complejidades de migrar cargas de trabajo de SAP a la nube. Este programa brinda soporte para evaluaciones técnicas en etapas tempranas, ejecución de migraciones y la transición de cargas de trabajo circundantes que no son RISE a la nube. Incluye una oferta de recompra para servidores basados en procesadores IBM Power10 elegibles que ejecutan cargas de trabajo SAP.
Para obtener más información sobre las ventajas estratégicas de la modernización IBM Power Virtual Server for SAP Cloud ERP, únase a nuestro próximo seminario web. Descubra cómo SAP e IBM han optimizado conjuntamente esta solución para acelerar la migración de SAP Cloud ERP para los clientes de IBM Power, conozca el recorrido transformador del director de sistemas de información (CIO) de IBM y explore los beneficios del programa de inversión diferenciada de IBM para el recorrido RISE with SAP.