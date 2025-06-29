RISE with SAP on IBM Power Virtual Server es un punto de inflexión para más de 10 000 empresas que actualmente ejecutan aplicaciones SAP de misión crítica en servidores IBM Power. Esta nueva opción de hiperescalador está diseñada para mover cargas de trabajo de SAP S/4HANA de servidores IBM Power on premises a la nube en 90 días y mejorar el tiempo de migración de SAP S/4HANA nube hasta en un 15-25 % en comparación con pasar de entornos Power a x86.

La plataforma IBM Power es reconocida por ofrecer los más altos niveles de disponibilidad y seguridad entre los servidores certificados por SAP. Para los clientes que ejecutan SAP en servidores IBM Power o X86 Server, IBM Power Virtual Server ofrece una plataforma protegida y resiliente para ejecutar sus operaciones críticas para el negocio en un escenario más ámbito. También pueden usar los servicios de la plataforma en la nube de IBM para construir aplicaciones impulsadas por IA sobre fuentes de datos SAP y no SAP.

El propio proceso de modernización de RISE with SAP de IBM en 175 países utilizando SAP Cloud ERP Private en IBM Power Virtual Server es, según SAP, uno de los proyectos de transformación corporativa más grandes del mundo. Es un testimonio de la eficiencia y confiabilidad de esta solución. La migración de las operaciones de cotización a efectivo, finanzas y fabricación a SAP S/4HANA Cloud Private dio como resultado una reducción del 30 % en los costos de operaciones de infraestructura y ha estado funcionando al 100 % de disponibilidad desde su puesta en marcha.