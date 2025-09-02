RISE with SAP on IBM Power Virtual Server

Diseñado para un cambio más rápido y sin interrupciones a RISE with SAP

Póngase en marcha
IBM® Cloud for SAP Wayfinder Hero Image
Banner de TechXchange

IBM TechXchange 2025

Descubra cómo acelerar su recorrido hacia la IA y la modernización con IBM Cloud, obtenga las mejores certificaciones, y establezca y mantenga contacto con sus colegas.

¡Los lugares son limitados! Regístrese ahora

Una transición más rápida y sin interrupciones a RISE with SAP

Durante más de medio siglo, las empresas han utilizado la infraestructura de IBM para alojar sus sistemas SAP de misión crítica para operaciones las 24 horas del día y proteger datos comerciales confidenciales. Como siguientes pasos para ayudar a su transición a la nube ERP, IBM y SAP han lanzado una nueva opción de hiperescalador para SAP Cloud ERP Private, con la metodología RISE with SAP.

 IBM y SAP lanzan una nueva opción de hiperescalador para SAP Cloud ERP
Beneficios Nº 1

Clasificado en disponibilidad entre los servidores certificados por SAP.

 Consulte el informe 14 veces

Menos vulnerabilidades y exposiciones críticas en el hipervisor de los servidores Power desde 2020 en comparación con las nubes certificadas por SAP que utilizan otros hipervisores*.

 Lea el catálogo de seguridad de Power 90 días

Diseñado para trasladar cargas de trabajo SAP S/4HANA de IBM Power Systems on-premises a la nube en 90 días.

 Lea el blog

Seminario web bajo demanda 

Beneficios estratégicos de IBM Power Virtual Server para la modernización de SAP Cloud ERP

Vea la grabación
Etapas de migración para RISE with SAP
Programa de inversiones

Para ayudar a facilitar la transición de los clientes a RISE with SAP on Power Virtual Server, IBM está lanzando un programa de inversión personalizado para admitir evaluaciones técnicas en etapa inicial por parte de SIs o socios de reventa, ejecución de migración y el despliegue de cargas de trabajo circundantes no RISE (SAP y no SAP) en la nube.

 Más información Programa de recompra de IBM Power
Acceso a los datos y procesamiento de los mismos desde múltiples bases de datos en la nube e infraestructura en las instalaciones
IBM Transformation Suite for SAP Applications

Para acelerar aún más la migración Cloud ERP, IBM Transformation Suite for SAP Applications aporta software y servicios de IBM y socios como SNP que automatizan las tareas esenciales de migración, incluyendo las evaluaciones, la migración de datos y códigos, el análisis de códigos y las pruebas automatizadas.

 Aprenda más sobre Transformation Suite for SAP Application
Ilustración isométrica de una red de almacenamiento en la nube que interactúa con SAP, Salesforce, gobierno, atención médica, venta minorista, transporte, aerolínea, envío, entrega y cadena de suministro.
Una de las mayores implementaciones RISE with SAP de la industria

"Esta actualización de SAP sienta las bases para la IA y la resolución de problemas más complejos. A medida que continuamos creando a partir de esto, la base debe seguir siendo segura y resiliente. Aquí es donde entra en juego la seguridad y la disponibilidad del escenario SAP en IBM Power Virtual Server e IBM Cloud. Desde la puesta en marcha, hemos estado funcionando con una disponibilidad del 100 %, sin interrupciones". Sirish Gottimukkala, director de entrega de TI, IBM

 Aprenda más sobre la implementación
Ilustración digital de la arquitectura de Data Fabric
La lucha por migrar SAP a la nube ahora es más fácil

Un estudio de IDC ha descubierto que las principales razones para trasladar las cargas de trabajo de SAP a la IaaS incluyen el alto rendimiento, la sólida protección de datos y un sólido apoyo a la migración a la nube. En el caso específico de SAP HANA, las organizaciones priorizan el control de los datos, la integración perfecta en el panorama de SAP y la mejora del rendimiento transaccional y de análisis. A la hora de seleccionar un proveedor de IaaS, los factores clave son una seguridad superior, un rendimiento virtualizado líder y una rentabilidad.

 Aprenda más sobre la migración de SAP a la nube
Dé los siguientes pasos

Comente su modernización de la nube SAP con un especialista en IBM Power Virtual Server
Notas de pie de página

*14 veces menos CVE de hipervisor en PowerVM en comparación con los hipervisores en otras nubes certificadas por SAP según los registros de la base de datos de vulnerabilidades del NIST para PowerVM, Hyper-V, Xen, KVM. Datos al 6 de mayo de 2025.