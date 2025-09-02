RISE with SAP on IBM Power Virtual Server

Diseñado para un cambio más rápido y sin interrupciones a RISE with SAP
Durante más de medio siglo, las empresas han utilizado la infraestructura de IBM para alojar sus sistemas SAP de misión crítica para operaciones las 24 horas del día y proteger datos comerciales confidenciales. Como siguientes pasos para ayudar a su transición a la nube ERP, IBM y SAP han lanzado una nueva opción de hiperescalador para SAP Cloud ERP Private, con la metodología RISE with SAP.
Clasificado en disponibilidad entre los servidores certificados por SAP.
Menos vulnerabilidades y exposiciones críticas en el hipervisor de los servidores Power desde 2020 en comparación con las nubes certificadas por SAP que utilizan otros hipervisores*.
Diseñado para trasladar cargas de trabajo SAP S/4HANA de IBM Power Systems on-premises a la nube en 90 días.
Para ayudar a facilitar la transición de los clientes a RISE with SAP on Power Virtual Server, IBM está lanzando un programa de inversión personalizado para admitir evaluaciones técnicas en etapa inicial por parte de SIs o socios de reventa, ejecución de migración y el despliegue de cargas de trabajo circundantes no RISE (SAP y no SAP) en la nube.
Para acelerar aún más la migración Cloud ERP, IBM Transformation Suite for SAP Applications aporta software y servicios de IBM y socios como SNP que automatizan las tareas esenciales de migración, incluyendo las evaluaciones, la migración de datos y códigos, el análisis de códigos y las pruebas automatizadas.
"Esta actualización de SAP sienta las bases para la IA y la resolución de problemas más complejos. A medida que continuamos creando a partir de esto, la base debe seguir siendo segura y resiliente. Aquí es donde entra en juego la seguridad y la disponibilidad del escenario SAP en IBM Power Virtual Server e IBM Cloud. Desde la puesta en marcha, hemos estado funcionando con una disponibilidad del 100 %, sin interrupciones". Sirish Gottimukkala, director de entrega de TI, IBM
Un estudio de IDC ha descubierto que las principales razones para trasladar las cargas de trabajo de SAP a la IaaS incluyen el alto rendimiento, la sólida protección de datos y un sólido apoyo a la migración a la nube. En el caso específico de SAP HANA, las organizaciones priorizan el control de los datos, la integración perfecta en el panorama de SAP y la mejora del rendimiento transaccional y de análisis. A la hora de seleccionar un proveedor de IaaS, los factores clave son una seguridad superior, un rendimiento virtualizado líder y una rentabilidad.